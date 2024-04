Những ngày này vì sao người dân TP.HCM ra đường luôn thấy nắng nóng rát mặt?

Những ngày cuối tháng 4, TP.HCM chuẩn bị đón mưa chuyển mùa trong một vài ngày tới để chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng. Tuy nhiên, mấy ngày qua, người dân ra đường vào buổi trưa chiều luôn cảm thấy nóng rát mặt.

Vì sao nóng rát mặt dù nhiệt giảm?

Theo ghi nhận, từ khoảng 11 giờ trưa, trời bắt đầu oi bức. Tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM, nhiều người khi dừng đèn đỏ phải cố gắng tìm các bóng cây để tấp vào. Hơi nóng hầm hập từ mặt đường bê tông hắt lên tạo cảm giác hầm hập kéo dài đến giờ tan tầm buổi chiều.

Đáng chú ý, nhiệt độ những ngày qua ở TP.HCM có phần giảm nhẹ, nhưng cảm giác oi bức, nóng rát mặt lại tăng lên.

Người dân TP.HCM cảm thấy nóng rát mặt mấy ngày qua Vũ Phượng

Trả lời Thanh Niên, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, mấy ngày qua, TP.HCM cao nhất 37oC tại Tân Sơn Nhất, Nhà Bè khoảng 35,5 - 36oC, thậm chí có ngày thấp hơn.

Độ ẩm không khí tại TP.HCM tăng lên so với những ngày nắng nóng gay gắt trước đó.

"Người dân ra đường thấy oi bức, nóng rát mặt trong khi nhiệt độ giảm nhẹ trong những ngày qua là do gió đông nam đưa ẩm từ biển vào đất liền khiến cho độ ẩm không khí cao hơn những ngày trước. Đặc điểm của gió đông nam là thổi từ biển vào nên mang theo hơi ẩm. Trong không khí chứa độ ẩm cao, gặp nắng nhiều tạo cảm giác oi", ông Quyết giải thích.

Cụ thể, sáng nay, người dân ra đường có thể thấy trời nhiều mây, nhưng thực tế nhiệt độ lúc 8 giờ lên tới 33oC (tăng 2oC so với ngày hôm trước), độ ẩm 71%.

Trước đó, theo dự báo, 60% TP.HCM sẽ có mưa vào buổi chiều tối từ khoảng ngày 18 - 20.4, thực tế mưa lại không xuất hiện vào giờ này, mà chỉ có cơn mưa ngắn ngủi vào lúc 2 giờ sáng trên một số quận với lượng mưa rất ít.

Nắng nóng kéo dài ở TP.HCM hơn 2 tháng qua Vũ Phượng

Ông Quyết cho hay, trong những ngày trên, hình thế chính chi phối đến thời tiết của TP.HCM là dòng phân kỳ hoạt động mạnh trên các tầng cao, vì vậy đối lưu không có khả năng phát triển trên khu vực.

"Trong khoảng từ ngày 18 - 20.4 mặc dù dự báo có mưa trái mùa và thời tiết có chuyển biến trời chuyển nhiều mây hơn; nhưng những ngày đó lượng ẩm không đủ để đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực", Trưởng phòng Dự báo giải thích.

Bao giờ TP.HCM chấm dứt nắng nóng?