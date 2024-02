Người dân TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án giao thông trọng điểm

Sáng 20.2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và gặp mặt Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024. Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.



Thông tin về tình hình dư luận, Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng cho biết, có gần 4.000 tin bài về chủ đề tết đăng tải trên các cơ quan báo chí, nội dung tập trung vào hoạt động chăm lo tết, thăm và chúc tết lực lượng làm việc xuyên tết, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo tổng hợp của Sở TT-TT TP.HCM, người dân kỳ vọng các dự án giao thông trọng điểm sẽ hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2024 sẽ kết nối các vùng miền, mở ra không gian phát triển mới, mang lại sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch.

Thường trực UBND TP.HCM tham dự hội nghị tổng kết công tác chăm lo tết SỸ ĐÔNG

Trong những tháng cuối năm 2023, tình hình kinh tế TP.HCM có nhiều khởi sắc, điều này tác động tích cực đến thị trường lao động, sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển dụng người lao động trong lĩnh vực dệt may - giày da, bán lẻ và lao động thời vụ.

Năm 2024, metro số 2 ở TP.HCM sẽ được thực hiện tới đâu?

Ông Thắng cho biết năm 2024 sẽ tập trung truyền thông chính sách cho chủ đề năm là "Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội"; xây dựng kế hoạch truyền thông cho các đề án, dự án lớn; tăng cường cung cấp thông tin, thực hiện đúng quy chế phát ngôn.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, có 5 dự án giao thông trọng điểm xuyên tết gồm: đường Vành đai 3, mở rộng quốc lộ 50, nút giao An Phú, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Nút giao thông An Phú (TP.Thủ Đức, TP.HCM) được kỳ vọng giúp người dân đi lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhanh hơn NGỌC DƯƠNG

Sở GTVT cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức thi công an toàn, đảm bảo yêu cầu chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các dự án vào sử dụng.



Đối với các công trình trọng điểm, chủ đầu tư đã quan tâm chăm lo, thăm chúc tết cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc xuyên tết trên các công trường.

Ông Trần Quang Lâm cho biết, trong năm 2024, Sở GTVT phối hợp các chủ đầu tư dự án tổ chức khởi công 16 dự án, gói thầu trên địa bàn; tổ chức nghiệm thu hoàn thành 38 công trình, gói thầu góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, giảm tình trạng ách tắc giao thông.

Mọi người, mọi nhà đều có tết

Báo cáo tình hình chăm lo tết, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết trong dịp tết, TP.HCM tổ chức nhiều buổi họp mặt, các đoàn thăm hỏi, động viên, chúc tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế trong xã hội.

Ngoài nguồn ngân sách, các quận, huyện đã vận động các nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo thêm để mọi người, mọi nhà đều có tết.

Điểm mới của năm 2024 là TP.HCM bổ sung các trường hợp được chăm lo tết như trẻ em có cha hoặc mẹ đang chấp hành hình phạt tù, đang cai nghiện bắt buộc, hoặc cha mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn của TP.HCM gần 1.300 tỉ đồng (tăng hơn 5%), chăm lo cho hơn 1,4 triệu người.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức báo cáo công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 SỸ ĐÔNG

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí trong dịp tết cũng khá sôi động, với nhiều điểm đến rải đều cả khu trung tâm và ngoại thành.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách tại các khu du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ ước đạt 1,8 triệu lượt, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 75.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu ngành du lịch ước đạt khoảng 6.550 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững để người dân vui chơi đón tết. Ở lĩnh vực an toàn giao thông, trong kỳ nghỉ tết, lực lượng chức năng xử lý 5.171 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng, trong đó có gần 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.