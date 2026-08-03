Người dân TP.HCM, Đồng Nai gửi hơn 6,1 triệu tỉ đồng vào ngân hàng

Lượng vốn huy động tăng trưởng tích cực, duy trì mức tăng liên tục kể từ tháng 4 đến nay và vượt mức 6 triệu tỉ đồng. Tốc độ huy động vốn có xu hướng ngày càng tăng, thể hiện qua tăng trưởng tháng 4 là 1,3%, tháng 5 là 1,57% và tháng 6 là 2,84%. Huy động vốn tăng trưởng tích cực tạo điều kiện cho hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 6,248 triệu tỉ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2025.

Lượng vốn huy động tại TP.HCM và Đồng Nai vượt qua 6,15 triệu tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, cho biết bộ phận tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 39,2% trong tổng huy động vốn, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng cao hơn mức tăng huy động vốn chung trên địa bàn, tăng 9,2% so với cuối năm 2025. Điều này có tác động tích cực đến quá trình khai thác và sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD), bởi bộ phận tiền gửi này luôn ổn định và tạo điều kiện cho các TCTD mở rộng tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn, giúp doanh nghiệp đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và phát triển hạ tầng.

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với chính sách tiền tệ tín dụng hiệu quả và những điều chỉnh linh hoạt chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời cùng với sự phát triển dịch vụ tài khoản, với khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại đã và đang tiếp tục là các yếu tố quan trọng trong hoạt động huy động vốn của các TCTD, giúp thực hiện tốt hoạt động ngân hàng, mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách tiền tệ năm 2026 trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai.