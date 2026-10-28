Người dân TP.HCM khi xây nhà cần nắm rõ quy định này

Một điều đặc biệt quan trọng, tác động đến hầu hết người dân TP.HCM khi xây dựng nhà ở riêng lẻ là mật độ xây dựng. Trong quy chế quản lý kiến trúc ban hành lần này, mật độ xây dựng căn cứ theo diện tích lô đất, diện tích càng lớn, mật độ xây dựng càng nhỏ.

Trong đó, đối với khu đất nhỏ hơn hoặc bằng 50m2 mật độ xây dựng là 100%, 100m2 mật độ xây dựng là 90%, 200m2 mật độ xây dựng là 70%, 300m2 mật độ là 60%, 500m2 mật độ là 50% và lớn hơn hoặc bằng 1.000m2 mật độ xây dựng là 40%.

Đối với khoảng lùi, quy chế kiến trúc quy định khoảng lùi so với lộ giới tiếp giáp (lùi trước) áp dụng theo quy chuẩn Việt Nam, đảm bảo phù hợp hạ tầng kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy và giao thông khu vực. Trong phạm vi khoảng lùi trước được phép bố trí ban công, ô-văng và các chi tiết trang trí kiến trúc.

Khoảng lùi xây dựng tum thang so với ranh chỉ giới xây dựng: tối thiểu 3,5m với chiều cao tối đa của tum thang là 3m (tính từ sàn mái đến đỉnh mái tum).

Khoảng lùi phía sau đối với thửa đất (lùi sau) không bắt buộc, khuyến khích tạo khoảng trống thông thoáng với kích thước phù hợp phía sau nhà đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50m2.

Quy chế quản lý kiến trúc quy định rõ các thông số kỹ thuật khi người dân xây nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với thửa đất có diện tích lớn hơn hoặc bằng 50m2 và có 1 chỉ giới đường đỏ, được xác định theo chiều sâu lớn nhất tính từ ranh lộ giới (chiều dài của thửa đất - NV), khoảng lùi sau được quy định như sau: đối với thửa đất có chiều sâu nhỏ hơn 12m sẽ không bắt buộc có khoảng lùi, đối với thửa đất có chiều sâu lớn hơn 12m và nhỏ hơn 18m khoảng lùi sau là 1m, đối với thửa đất có chiều sâu lớn hơn 18m khoảng lùi sẽ là 2m.

Hệ số sử dụng đất của thửa đất xây dựng nhà ở riêng lẻ không vượt quá 7 lần. Hệ số sử dụng đất của các thửa đất có diện tích đất không lớn hơn 1.000m2 sẽ được tính toán theo công thức: hệ số sử dụng đất bằng hệ số sử dụng đất của ô phố hoặc ô chức năng theo quy hoạch được duyệt chia tỷ lệ % diện tích đất ở trên diện tích ô chức năng ở cộng với hệ số sử dụng đất cộng thêm hoặc giảm trừ.

Đối với khu vực chưa có quy định về tầng hầm đối với nhà ở riêng lẻ trong quy hoạch phân khu đã được phê duyệt hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1.1.2010, cơ quan có thẩm quyền được xem xét cấp phép xây dựng 1 tầng hầm trong phạm vi ranh đất phù hợp quy hoạch và đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm công cộng, không làm thay đổi chỉ tiêu mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất của lô đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (nếu có). Trường hợp có nhu cầu xây dựng nhiều hơn 1 tầng hầm, cần thực hiện điều chỉnh quy hoạch liên quan theo quy định.

Với hình thức kiến trúc nhà ở liên kế: một nhóm nhà (dãy phố) trong khoảng 10 - 12 căn liên kế nhau cần thiết kế cùng kiểu dáng kiến trúc. Các ngôi nhà trong cùng một nhóm nhà nên có sự tương đồng về độ cao các tầng và hình thức mái. Trong một đơn vị ở cần đa dạng các kiểu dáng kiến trúc từng nhóm nhà dãy phố, tránh sự giống nhau rập khuôn.

Quy định này giúp thành phố quản lý tốt hơn về mặt kiến trúc, xây dựng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trên các trục đường thương mại dịch vụ có vỉa hè rộng trên 3m, các công trình xây dựng giáp với chỉ giới đường đỏ được xây dựng mái đua đồng bộ cho từng dãy nhà. Độ vươn của mái đua tối đa bằng 2m tính từ chỉ giới đường đỏ. Chiều cao mái đua cách mặt vỉa hè tối thiểu 3,5m. Kết cấu mái đua phải bảo đảm bền vững và an toàn. Tuyệt đối không được bố trí bảng quảng cáo, trồng cây xanh... trên phần mái đua.

Mục tiêu của quy chế nhằm quản lý cảnh quan đô thị, kiến trúc các công trình xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng kiến trúc đô thị TP.HCM.

Cụ thể hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng để quản lý kiến trúc đô thị phù hợp với điều kiện thực tế của TP.HCM.

Quy định về kiến trúc các loại hình công trình làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng. Cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc và phục vụ công tác quản lý nhà nước có liên quan.

Trong quá trình thực hiện quyết định này nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc để được hướng dẫn thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp các ý kiến, báo cáo đề xuất trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.