Người dân TP.HCM lại đau đầu với kiến ba khoang

Sống ở tầng 14 tại một chung cư Quận 8, thành viên trong gia đình bà Phạm Ngọc Loan bị kiến ba khoang tấn công nhưng không hề hay biết, họ cứ nghĩ đó là một loại kiến thông thường. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, con trai bà Loan thấy hai lỗ tai nổi mụn nước, mắt sưng nổi mụn mủ, mặt đỏ ngầu. Bà đã đưa con đến Bệnh viện Da Liễu TP.HCM để khám.

Hạn chế gãi, chà xát cũng như làm vỡ những mụn nước, nốt phồng rộp do kiến ba khoang gây ra trên da Trang Châu

Theo thông tin từ Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, bệnh viện này tiếp nhận từ 50-70 trường hợp khám bệnh do kiến ba khoang gây ra mỗi ngày, trong đó có một số trường hợp đến bệnh viện khi tình trạng đã quá nặng do áp dụng những phương pháp dân gian, bệnh nhân tự điều trị không đúng cách gây tình trạng bội nhiễm. Trao đổi với phóng viên, ThS-BS Phạm Thị Uyển Nhi cho biết, mùa mưa có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho kiến ba khoang sinh sản. Người dân khi tiếp xúc với dịch tiết do kiến ba khoang tiết ra sẽ gây ra tình trạng kích ứng da, xuất hiện những vết mụn nước, rộp trên bề mặt da. Tình trạng này sẽ bị lan rộng nếu chúng ta chăm sóc vết thương không đúng cách.

Cũng theo vị bác sĩ này, để tránh bị kiến ba khoang tấn công, cần đặt lưới chống côn trùng. Giảm bớt ánh đèn trong nhà, vệ sinh sạch sẽ nhà cửa đặc biệt là những nơi kiến ba khoang có khả năng dễ ẩn náu. Bên cạnh đó, cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ và hạn chế phơi quần áo vào ban đêm.