Người dân TP.HCM lội nước về nhà, 'mệt mỏi nhân đôi' trong mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ khiến nhiều đoạn đường tại TP.HCM biến thành sông vào chiều 18.9.2026.

Ghi nhận tại đường Mã Lò, đoạn từ Tỉnh lộ 10 đến Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, nước nhanh chóng dâng cao, có nơi ngập hơn nửa bánh xe.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn đường vốn đông đúc vào giờ tan tầm càng trở nên nhốn nháo.

Người dân bì bõm dắt xe chết máy đứng trên vỉa hè chờ nước rút ẢNH: VŨ ĐOAN

Nhiều người đi xe máy cố chạy qua vùng ngập, nhưng nhiều phương tiện không thể đi tiếp. Một số người phải dừng lại chờ nước rút, trong khi có người bế con nhỏ, chật vật vượt qua đoạn đường ngập sâu.

Đến 20 giờ, nước ngập vẫn chưa rút, người dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường này.

Những hình ảnh tại đường Mã Lò cũng cho thấy một thực tế quen thuộc trong mùa mưa ở TP.HCM, chỉ một trận mưa lớn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến một số nơi giao thông ùn ứ, phương tiện chết máy và hành trình về nhà của người dân dài hơn so với thường ngày.