Người dân TP.HCM lưu ý: Lịch cúp nước ở nhiều quận

Cúp nước ở Q.Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo thực hiện đóng nước đấu nối, xử lý giao cắt giữa ống cấp nước và cống thoát nước trên địa bàn P.7, Q.Phú Nhuận nên sẽ cúp nước tại một số khu vực.

Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 11.3. Khu vực cúp nước gồm toàn bộ hẻm 62/2, đường Nguyễn Lâm, P.7, Q.Phú Nhuận.

Q.Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 12.3 đến 3 giờ, ngày 13.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Tân Hòa Đông (khu vực mặt tiền số chẵn từ Phan Anh đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên; tuyến đường Hương Lộ 2 (khu vực mặt tiền số lẻ từ Tân Hòa Đông đến Phan Anh) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; tuyến đường Liên khu 2 - 5 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; tuyến đường Liên khu 5 – 11 - 12 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân.

Nhiều quận ở TP.HCM bị cúp nước từ tối nay Ảnh: Phạm Hữu

Q.8

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực P.Xóm Củi, Q.8.

Thời gian cúp nước: từ 1 - 4 giờ, ngày 11.3. Khu vực cúp nước gồm: đường Tùng Thiện Vương (Cao Xuân Dục - Xóm Củi); đường Cao Xuân Dục (Tùng Thiện Vương - Nguyễn Duy); đường Nguyễn Duy (Cao Xuân Dục - Cầu Hiệp Ân); đường Xóm Củi (Tùng Thiện Vương - Rạch Ụ Cây); đường Phong Phú (Tùng Thiện Vương - Nguyễn Duy).

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực P.13, Q.6.

Thời gian cúp nước từ 9 - 11 giờ 30 phút, ngày 12.3. Khu vực cúp nước gồm: đường Bà Hom số lẻ (vòng xoay Phú Lâm - An Dương Vương); đường Kinh Dương Vương số chẵn (vòng xoay Phú Lâm - An Dương Vương); đường An Dương Vương số chẵn (Kinh Dương Vương – Bà Hom); đường Đặng Nguyên Cẩn, 2 bên (Kinh Dương Vương – Bà Hom.

Q.1

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại các khu vực thuộc P.Cầu Kho, Bến Thành, Q.1.

Tại P.Cầu Kho, thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ, ngày 11.3. Khu vực cúp nước gồm toàn bộ P.Cầu Kho.

Tại P.Bến Thành, thời gian cúp nước từ 11 – 13 giờ, ngày 11.3. Khu vực cúp nước gồm toàn bộ P.Bến Thành.