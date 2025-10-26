Người dân TP.HCM sắp có xe buýt đi Vũng Tàu giá vé hơn 100.000 đồng

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng) thông báo hai tuyến xe buýt không trợ giá kết nối trung tâm TP.HCM tới Vũng Tàu do Công ty CP xe khách Phương Trang - Futabuslines vận hành.

TP.HCM sắp đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt mới kết nối Bến Thành - Bình Dương và Bến Thành - Vũng Tàu ẢNH: TTQLGTCC

Theo đó, tuyến 171 (bến xe Phú Chánh - trung tâm hành chính Bình Dương cũ - Bến Thành) dài 46 km, chạy từ 5 giờ 30 - 19 giờ 25, thời gian hành trình 100 phút/chuyến. Bổ sung các điểm đón trả khách tại: Trung tâm hành chính Bình Dương (đường Lê Lợi); tòa nhà Becamex (đại lộ Bình Dương); Bệnh viện đa khoa Bình Dương (đường Phạm Ngọc Thạch); siêu thị Lotte Mart (khu đô thị The Seasons).

Tuyến này có giá 15.000 đồng cho cự ly dưới 15 km, 30.000 đồng cho từ 15 km đến dưới 30 km và 70.000 đồng khi đi từ 30 km trở lên hoặc suốt tuyến.

Lộ trình cụ thể tuyến 171:

- Lượt đi: Bến xe Phú Chánh - HL408 - đường Huỳnh Văn Lũy - Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Tần - Hùng Vương - Chu Văn An - Lê Duẩn - Lê Lợi - trung tâm hành chính - Lê Lợi - Hùng Vương - Phạm Ngọc Thạch - đại lộ Bình Dương - quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Lê Lai - bến xe buýt Sài Gòn.

- Lượt về: Bến xe buýt Sài Gòn - đường Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ - quốc lộ 13 - đại lộ Bình Dương - đường Phạm Ngọc Thạch - Hùng Vương - Lê Lợi - trung tâm hành chính - Lê Lợi - Lê Duẩn - Chu Văn An - Hùng Hương - Võ Văn Tần - Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Văn Lũy - bến xe Phú Chánh.

Trong khi đó, tuyến 172 (bến xe Vũng Tàu - trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - Bến Thành) dài 97 km, chạy từ 4 giờ 30 - 19 giờ 45, tần suất 38 chuyến/ngày, thời gian hành trình 130 phút/chuyến.

Ở Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung các điểm đón trả khách tại: Chung cư Gateway (đường Nguyễn Hữu Cảnh); siêu thị Coopmart Vũng Tàu (đường Nguyễn Thái Học); trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu (đường Bạch Đằng); siêu thị Coopmart Tân Thành (quốc lộ 51).

Giá vé 30.000 đồng cho cự ly dưới 30 km, từ 30 km đến dưới 50 km là 50.000 đồng, 80.000 đồng cho từ 50 km đến dưới 80 km, và 110.000 đồng khi đi toàn tuyến. Như vậy, hành trình di chuyển từ Bến Thành tới Vũng Tàu có giá vé 110.000 đồng.

Lộ trình cụ thể tuyến 172:

- Lượt đi: Bến xe Vũng Tàu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Hồng Phong - Nguyễn Thái Học - Nguyễn An Ninh - đường 2/9 - Nguyễn Hữu Cảnh - quay đầu tại vòng xoay - Nguyễn Hữu Cảnh - quốc lộ 51B - quốc lộ 51 - Nguyễn Tất Thành - Bạch Đằng - trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bạch Đằng - Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh - quốc lộ 51 - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Mai Chí Thọ - Ký Con - Nguyễn Công Trứ - Pasteur - Hàm Nghi - Lê Lai - bến xe buýt Sài Gòn.

- Lượt về: Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thái Bình - Ký Con - hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - quốc lộ 51 - Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành - Bạch Đằng - trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bạch Đằng - Nguyễn Tất Thành - quốc lộ 51 - đường 2/9 (quốc lộ 51B) - Nguyễn Hữu Cảnh - quay đầu tại vòng xoay - Nguyễn Hữu Cảnh - đường 2/9 - Nguyễn An Ninh - Nguyễn Thái Học - Lê Hồng Phong - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - bến xe Vũng Tàu.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đánh giá các tuyến này góp phần phục vụ người dân đi lại thuận tiện, kết nối trực tiếp giữa các khu vực ở TP.HCM sau sáp nhập.