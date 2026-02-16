Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Người dân TP.HCM tất bật mang xuân về nhà ngày giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
16/02/2026 16:07 GMT+7

Ngày giao thừa, trên nhiều tuyến đường TP.HCM, người dân tất bật trở về nhà sau một ngày sắm sửa cuối năm. Trên yên xe, những chậu mai, chậu cúc cùng túi quà tết được buộc gọn gàng, theo nhịp người vội vã về nhà đón giao thừa.

Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, người lao động sau những ngày làm việc buôn bán liên tục mới tranh thủ đi chợ sắm sửa cho gia đình. Từ hoa tươi, vật phẩm trang trí đến thực phẩm dự trữ cho những ngày tết, ai cũng tất bật sắm sửa hoàn tất trước thời khắc giao thừa bước sang năm mới Tết Bính Ngọ 2026.

Cùng thời điểm, các shipper cũng chạy những chuyến cuối để giao bưu phẩm kịp cho khách hàng. Không khí tết vì thế vẫn nhộn nhịp. Tại các khu chợ, đường hoa, lượng người qua lại đông đúc, trên tay, trên xe là chậu hoa, đồ trang trí, thực phẩm… tạo nên nhịp tất bật đặc trưng của ngày cuối năm.

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Thời khắc giao thừa cận kề, các chuyến xe chở mai, đào, cúc vẫn nối nhau trên đường Hoàng Minh Giám, đoạn chợ hoa công viên Gia Định, tạo nên khung cảnh rộn ràng sắc xuân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Không khí tết lan tỏa khắp các tuyến phố, dòng người đổ ra đường mua sắm ngày một đông. Từ chợ truyền thống đến siêu thị, ai cũng tất bật chọn lựa thực phẩm, hoa kiểng, chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

“Tôi tranh thủ ra chợ hoa công viên Gia Định mua chậu mai về trưng, sắm thêm đồ ăn để kịp cúng giao thừa. Cuối năm có vội vàng chút nhưng tự tay chuẩn bị mới thấy vui", anh Phạm Hải (ngụ Phường An Hội Đông) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Người dân chở hoa xuân trên xe máy, len lỏi qua phố, mang tết về nhà ngày cuối năm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, không khí xuân đã hiện diện trên khắp các tuyến đường, chợ hoa, chợ tết. Người dân đi lại đông đúc, mua sắm nhộn nhịp, chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Phía sau yên xe máy, trên thùng ô tô, những chậu mai, quất vàng rực được chở về nhà, làm bừng sáng cả góc phố trong nắng xuân dịu nhẹ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Ai cũng mong mang chút sắc xuân về tô điểm cho mái ấm trong ngày đầu năm mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Niềm vui giản dị khi tự tay chọn chọn được chậu hoa ưng ý và chở hoa về nhà

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Những chậu mai, quất được chọn mua nhanh hơn khi tiểu thương đồng loạt hạ giá trong ngày 29 tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Ai cũng vội vã giữa dòng người đông đúc, tranh thủ hoàn tất việc sắm tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Giữa nhịp phố hối hả những ngày giáp tết, các bác xích lô vẫn miệt mài chở hoa thuê, lặng lẽ mưu sinh giữa dòng người tất bật

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP . HCM mang xuân về nhà trong ngày giao thừa Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Trong thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026, giữa dòng xe và dòng người tấp nập, mỗi chậu mai, cành quất được nâng niu chở về nhà không chỉ là sắc xuân hiện hữu trên phố, mà còn là niềm mong ước về một năm mới an lành, đủ đầy bắt đầu từ những điều giản dị nhất

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

Khám phá thêm chủ đề

giao thừa mang tết về nhà chợ hoa tết tết bính ngọ TP.HCM
