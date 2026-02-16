Người dân TP.HCM tất bật mang xuân về nhà ngày giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Ngày giao thừa, trên nhiều tuyến đường TP.HCM, người dân tất bật trở về nhà sau một ngày sắm sửa cuối năm. Trên yên xe, những chậu mai, chậu cúc cùng túi quà tết được buộc gọn gàng, theo nhịp người vội vã về nhà đón giao thừa.
Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, người lao động sau những ngày làm việc buôn bán liên tục mới tranh thủ đi chợ sắm sửa cho gia đình. Từ hoa tươi, vật phẩm trang trí đến thực phẩm dự trữ cho những ngày tết, ai cũng tất bật sắm sửa hoàn tất trước thời khắc giao thừa bước sang năm mới Tết Bính Ngọ 2026.
Cùng thời điểm, các shipper cũng chạy những chuyến cuối để giao bưu phẩm kịp cho khách hàng. Không khí tết vì thế vẫn nhộn nhịp. Tại các khu chợ, đường hoa, lượng người qua lại đông đúc, trên tay, trên xe là chậu hoa, đồ trang trí, thực phẩm… tạo nên nhịp tất bật đặc trưng của ngày cuối năm.
Bình luận (0)