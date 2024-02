Người dân TP.HCM ùn ùn du xuân ở những công viên rợp bóng cây xanh

Thời tiết ở TP.HCM trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn năm nay khá thuận lợi cho các hoạt động, vui chơi ngoài trời. Theo khảo sát, các điểm du lịch trong thành phố đã tấp nập du khách ngay từ mùng 1 tết.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, dịp tết năm nay, TP có nhiều hoạt động thu hút khách du xuân như: đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1), điểm check-in chợ Bình Tây trang trí tiểu cảnh với các hoạt động văn nghệ - văn hóa, Hội hoa xuân ở công viên Tao Đàn...

Bên cạnh đó, với lợi thế rợp bóng cây xanh cùng không gian rộng lớn, công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) và công viên văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) ghi nhận lượng khách tăng so với cùng kỳ.

Đông đảo người dân đến công viên văn hóa Suối Tiên từ sáng sớm. Với lợi thế nằm gần cửa ngõ, Suối Tiên không chỉ đón lượng khách đến từ TP.HCM mà còn có thêm khách từ Bình Dương, Đồng Nai đổ về trong dịp lễ, tết V.P

Cây ước nguyện trong Suối Tiên thu hút nhiều bạn trẻ thời gian qua. Đại diện Suối Tiên cho biết, theo dự tính ban đầu, vì tình hình kinh tế khó khăn nên chỉ kỳ vọng lượng khách tết năm nay bằng năm ngoái. Tuy nhiên, nơi đây ghi nhận khách đến tham quan tăng từ mùng 1 - 3 V.P

Linh vật rồng Gen Z ở cổng chính của khu du lịch này từng gây "bão" mạng và được so sánh với linh vật mèo xuất hiện trước đó. Phản hồi những ý kiến của cộng đồng mạng, Suối Tiên cho biết đội ngũ thực hiện linh vật rồng 2024 là những người lao động đã làm việc lâu năm tại đây, dành nhiều tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ thực hiện linh vật của mỗi năm theo bản thảo thiết kế của đội ngũ chuyên trách V.P

Biển Tiên Đồng giúp du khách "giải nhiệt" ngay trong dịp tết V.P

Farm nho cùng các loại trái cây theo mùa với giống nhập từ các nước thu hút du khách. Trong kỳ nghỉ tết này, Suối Tiên cũng giảm giá vé người lớn, trẻ em để kích cầu V.P

Công viên văn hóa Đầm Sen đón nhiều khách đi theo nhóm gia đình có trẻ em để trải nghiệm các trò vui chơi, giải trí. Đặc biệt, khách đến Đầm Sen sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng mỗi ngày vào lúc 16 giờ 30 phút với giải thưởng là chuyến du lịch Singapore cho 2 khách V.P

Công viên rộng lớn, rợp bóng cây xanh là lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên trong ngày nắng đẹp. Đầm Sen ghi nhận đón khoảng 10.000 lượt khách trong mỗi ngày cao điểm V.P

Trải nghiệm trò chơi dân gian, tết xưa cũng là hoạt động thu hút du khách V.P

Theo Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023 (2023 là 65.000 lượt). Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1.800.000 lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023 (2023 là 1.700.000 lượt). Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 (2023 là 6.300 tỉ đồng).