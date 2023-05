Người dân TP.Thủ Đức bắt đầu nhận tiền bồi thường ở dự án Vành đai 3 TP.HCM

Nhiều hộ nhận hơn 10 tỉ đồng

Sáng 8.5, hàng chục hộ dân có đất nông nghiệp và đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua TP.Thủ Đức) bắt đầu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gọi tắt là bồi thường).

Đến trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.Thủ Đức từ sớm, ông Võ Văn Sáu (ngụ P.Bình Trưng Tây) nhận hơn 10 tỉ đồng tiền bồi thường khi nhường lại 1.700 m2 đất nông nghiệp ở P.Long Trường. Mảnh đất này không được canh tác nhiều năm qua nên khi địa phương thông báo thu hồi, ông Sáu đồng ý. Hơn nữa, với số tiền được bồi thường, gia đình ông có vốn để đầu tư lĩnh vực khác.

Bà Ngô Xuân Thu có đất ở P.Long Trường do cha mẹ để lại nhưng để trống nhiều năm qua do bà có nhà khác ở H.Đức Hòa (Long An) và đang sinh sống yên ổn tại đây. Khu đất rộng 2.264 m2, gia đình bà nhận tổng kinh phí bồi thường hơn 13 tỉ đồng. Chia sẻ về dự định sau khi nhận tiền bồi thường, người phụ nữ tóc đã hoa râm nói rằng, sẽ về Long An mua đất để dành cho con cháu, sửa sang nhà ở. "Tôi rất đồng tình với đơn giá bồi thường và thấy vui vì đóng góp vào việc giúp nhà nước làm đường cho người dân đi lại", bà Thu bộc bạch.

Người dân TP.Thủ Đức làm thủ tục nhận tiền bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM SỸ ĐÔNG

Ông Sáu, bà Thu là 2 trong số 556 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3 đoạn qua TP.Thủ Đức. Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, cho biết trong đợt 1 (đến hết tháng 6.2023), địa phương sẽ chi trả bồi thường cho toàn bộ đất nông nghiệp và đất ở của các hộ dân đồng thuận giao trước, tổng cộng hơn 300 trường hợp. Trong tuần này, TP.Thủ Đức dự kiến chi trả hết cho các hộ dân và thu hồi mặt bằng trong tháng 5 với tổng diện tích chiếm khoảng 51% khối lượng toàn địa bàn. Song song đó, địa phương cũng thu hồi các khu đất công để bàn giao trên 70% trong tháng 6.2023.

Tiến độ khả quan

Tại TP.Thủ Đức, đơn giá bồi thường cao nhất là đất ở, mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh hơn 73 triệu đồng/m2, trong khi giá nền đất tái định cư mặt đường rộng 30 m ở khu tái định cư Long Bình - Long Thạnh Mỹ chỉ 55 triệu đồng/m2. Với mức chênh lệch của đơn giá bồi thường và giá tái định cư, người dân có một phần chi phí xây dựng nhà, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. "Khi lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, đa phần người dân muốn công tác bồi thường nhanh chóng để nhận tiền và nền đất tái định cư, sớm ổn định cuộc sống", ông Tứ cho hay.

Về chính sách hỗ trợ xây dựng, các hộ dân bị thu hồi một phần đất sẽ được tạo điều kiện sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới, địa phương hỗ trợ bản vẽ, xin phép xây dựng, giải quyết hồ sơ nhanh chóng hơn quy định. Đối với trường hợp nhận nền tái định cư, TP.Thủ Đức chuẩn bị sẵn mẫu thiết kế để người dân lựa chọn rồi làm thủ tục cấp phép xây dựng.

Trước TP.Thủ Đức, 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi đã bắt đầu chi bồi thường từ tuần trước, còn H.Bình Chánh bắt đầu chi trả từ chiều nay (9.5). Ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở TN-MT, đánh giá với tiến độ hiện nay, đến ngày 15.6 có thể bàn giao ít nhất 70% diện tích mặt bằng để khởi công dự án trong tháng 6.2023. Đặc biệt, 3 huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi dự kiến bàn giao 100% đất nông nghiệp, 50% đất phi nông nghiệp và 100% diện tích đất ở do nhà nước quản lý.