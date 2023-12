Người dân TP.Thủ Đức hoang mang với “vật thể lạ” bay trên bầu trời

Sáng 8.12, UBND P.An Phú (TP.Thủ Đức, TP.HCM) vừa có báo cáo gửi UBND TP.Thủ Đức về việc "vật thể lạ" bay trên bầu trời thuộc địa bàn phường này chiều 7.12. Các "vật thể lạ" này được xác định dù lượn bay trong khu vực dự án khu đô thị The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, KP.3, P.An Phú) mà không báo với chính quyền địa phương.

Người dân TP.Thủ Đức hoang mang khi phát hiện "vật thể lạ" bay trên bầu trời CÔNG NGUYÊN

Theo UBND P.An Phú, khoảng 17 giờ ngày 7.12, cơ quan này nhận tin báo có nhiều "vật thể lạ" bay trên bầu trời trên dự án khu đô thị The Global City nên cho lực lượng xuống kiểm tra. Tại khu vực bãi cỏ bên trong dự án khu đô thị The Global City có nhóm người đang dựng lều và tổ chức hoạt động dù lượn. UBND P.An Phú phát hiện có 5 phương tiện bay (dù lượn) đang hoạt động tại đây.

"Vật thể lạ" bay bên trong khu vực dự án khu đô thị The Global City CÔNG NGUYÊN

Qua làm việc, UBND P.An Phú xác định hoạt động dù lượn này là do Công ty TNHH sự kiện Hapi (Công ty Hapi) tổ chức trong khu đô thị The Global City mà không thông báo với chính quyền địa phương. Ông Trần Hoàng Chiến (đại diện Công ty Hapi) không xuất trình được giấy tờ liên quan, giấy phép bay dù lượn. UBND P.An Phú lập biên bản, yêu cầu Công ty Hapi dừng ngay hoạt động dù lượn bay trên địa bàn P.An Phú cho đến khi thông báo mới nhất từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đoàn tổ chức bay dù lượn bên trong dự án khu đô thị The Global City CÔNG NGUYÊN

Ông Trần Hoàng Chiến (đại diện Công ty Hapi), đồng ý tạm ngưng hoạt động bay dù lượn tại khu vực dự án khu đô thị The Global City. Ông Chiến giải thích, đã thông báo với Ban chỉ huy Quân Sự TP.Thủ Đức, tuy nhiên do trong quá trình triển khai đã xảy ra thiếu xót trong việc truyền thông tin dẫn đến cơ quan địa phương không nắm được.

Dù lượn đang đậu bên trong dự án khu đô thị The Global City CÔNG NGUYÊN

Theo Ban Chỉ huy Quân Sự TP.Thủ Đức, cơ quan này không cấp phép bay dù lượn trại khu vực dự án khu đô thị The Global City. Cơ quan này sẽ tiến hành làm việc với Công ty Hapi liên quan đến hoạt động bay dù lượn trên địa bàn TP.Thủ Đức. UBND P.An Phú sẽ tiến hành làm việc với chủ đầu tư dự án khu đô thị The Global City để làm rõ trách nhiệm, mối quan hệ giữa các bên vì để đơn vị tổ chức bay dù lượn trong khu dự án mà không thông báo với chính quyền địa phương.

Một dù lượn chuẩn bị cất cánh CÔNG NGUYÊN

Được biết, dù lượn là hình thức bay tự do, cất cánh bằng chân và có phi công điều khiển. Dù lượn là một môn thể thao mang rất nhiều yếu tố mạo hiểm. Chính vì vậy, theo quy định hoạt động bay dù lượn phải có giấy phép bay do Cục tác chiến thuộc Bộ Quốc phòng cấp. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức bay dù lượn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn dù lượn (đối với doanh nghiệp) hoặc biên bản thẩm định các điều kiện hoạt động thể thao môn dù lượn (đối với các tổ chức, cá nhân tập luyện, thi đấu, biểu diễn) do Sở VH-TT-DL cấp....

Hiện UBND TP.Thủ Đức phối hợp Ban chủ huy Quân Sự TP.Thủ Đức xác minh làm rõ và có biện pháp xử lý hoạt động bay dù lượn tại dự án khu đô thị The Global City.