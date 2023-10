Người dân trải nghiệm đu dây thoát hiểm thực hành PCCC, xem 'siêu' robot chữa cháy xuất trận

Phát biểu tại buổi trải nghiệm, đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết chương trình nhằm hưởng ứng Tháng hành động PCCC toàn dân (tháng 10). "Những vụ cháy thương tâm vừa qua là hồi chuông báo động về việc đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Vì vậy, mỗi người dân cần trang bị kiến thức về PCCC và cứu nạn cứu hộ để có thể đảm bảo an toàn, tính mạng của bản thân, gia đình", ông Dũng nhấn mạnh.