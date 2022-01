Người dân vây bắt 2 thanh niên trộm chó lúc rạng sáng

Ngày 9.1, Công an xã Sông Xoài (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã lập hồ sơ xử lý Bùi Văn Chính (38 tuổi) và Nguyễn Xuân Cường (41 tuổi, cùng ngụ P.Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) do trộm chó bị bắt quả tang.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Chính và Cường điều khiển xe máy gắn BS giả là 59F1 – 061.36, để che BS thật bên trong là 72E1 - 100.49, cầm theo cây chĩa, bộ kích điện đi từ hướng UBND xã Sông Xoài vào hướng ấp Phước Bình để bắn trộm chó.

Khi đến tổ 5, ấp Phước Bình, Chính và Cường bắn chết một con chó, đưa lên xe máy để rời đi thì bị người dân vây lại.

Chính và Cường lạc tay lái ngã xe máy xuống mương nước liền bị người dân vây bắt cùng tang vật là 3 con chó, cây chĩa, dụng cụ kích điện… sau đó bàn giao cho Công an xã Sông Xoài xử lý.





Tại trụ sở Công an xã Sông Xoài, Chính và Cường khai nhận đã nhiều lần trộm chó trên địa bàn xã Sông Xoài và các phường, xã lân cận.

Một cán bộ Công an xã Sông Xoài cho biết, Cường và Chính là 2 nghi can trộm chó, đã nhiều lần bị lực lượng công an xã tuần tra đêm phát hiện, truy bắt nhiều lần nhưng do cả hai điều khiển xe máy chạy tốc độ cao nên chưa bắt giữ được.