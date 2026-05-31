Người dân xuất nhập cảnh được mang bao nhiêu tiền và vàng?

Theo Nghị định số 169/2026 do Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực từ ngày 1.7, người mang tiền mặt, vàng khi xuất nhập cảnh nhưng không khai báo sẽ bị xử phạt lên đến 50 triệu đồng. Cụ thể, người xuất cảnh, nhập cảnh nếu không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt hoặc vàng mang theo vượt mức quy định sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đồng - 50 triệu đồng tùy vào tang vật vi phạm có giá trị tương đương từ 5 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự... Như vậy, người Việt xuất nhập cảnh sẽ được phép mang bao nhiêu tiền mặt hay vàng, ngoại tệ?

Thông tư số 15/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, cá nhân khi xuất cảnh bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương hoặc 15 triệu đồng phải khai báo với hải quan. Điều này được hiểu rằng, khi mang tiền mặt hay ngoại tệ khi xuất nhập cảnh dưới mức quy định nói trên thì không cần khai báo.

Cá nhân xuất nhập cảnh mang theo 5.000 USD hoặc 15 triệu đồng trở lên thì phải khai báo hải quan ẢNH: NGỌC THẮNG

Thông tư 15/2011 cũng nêu rõ: Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo hải quan cửa khẩu không áp dụng đối với cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác. Trường hợp cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức quy định nêu trên hoặc vượt số mang vào đã khai báo hải quan cửa khẩu khi nhập cảnh lần gần nhất, phải xuất trình cho hải quan cửa khẩu các loại giấy tờ gồm Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài (sau đây gọi là Giấy xác nhận) do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; hoặc văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Trường hợp cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức quy định trên, nhưng không vượt quá số lượng đã mang vào phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt đã mang vào khi nhập cảnh lần gần nhất, không cần phải có Giấy xác nhận của tổ chức tín dụng được phép.

Cá nhân không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất nhập cảnh

Tương tự, Thông tư 11/2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh nêu rõ: Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Riêng vàng trang sức, mỹ nghệ thì cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo với tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan. Điều này đồng nghĩa nếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ dưới 300g thì không cần khai báo.

Trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới thì không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ, trừ trường hợp được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác. Nếu tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan.

Nếu cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan. Ngược lại, cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định sau: Tổng khối lượng vàng từ 300g (ba trăm gam) trở lên đến dưới 1 kg (một kilôgam) phải khai báo với cơ quan hải quan; tổng khối lượng vàng từ 1 kg (một kilôgam) trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan hải quan.



