Từ ngày 1.7, mang theo vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt đến 50 triệu

Theo Nghị định số 169/2026 do Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực từ ngày 1.7, người mang tiền mặt, vàng khi xuất nhập cảnh nhưng không khai báo sẽ bị xử phạt lên đến 50 triệu đồng. Cụ thể, người xuất cảnh bằng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu mà không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt hoặc vàng mang theo vượt mức quy định sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đồng - 50 triệu đồng tùy vào tang vật vi phạm có giá trị tương đương từ 5 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người nhập cảnh, nghị định quy định mức phạt tối đa lên tới 20 triệu đồng nếu không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt hoặc vàng mang theo vượt mức quy định. Ngoài ra, người nhập cảnh khai báo số tiền mặt, vàng hoặc ngoại tệ cao hơn thực tế mang theo cũng bị xử phạt. Mức phạt cao nhất trong trường hợp này lên tới 25 triệu đồng nếu phần chênh lệch khai vượt có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Đồng thời, người xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành mang theo loại ngoại tệ không được phép mang theo nhưng không khai hoặc khai sai với cơ quan hải quan cũng bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo giá trị tang vật vi phạm.

Ngoài tiền mặt và vàng, nghị định cũng siết xử phạt đối với hành vi không khai hoặc khai sai khi mang theo kim loại quý, đá quý hoặc công cụ chuyển nhượng thuộc diện phải khai hải quan khi xuất nhập cảnh. Tùy theo giá trị tang vật vi phạm, mức phạt dao động từ 1 triệu đồng - 50 triệu đồng. Trong đó, trường hợp tang vật có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Theo nghị định, giá trị tang vật vi phạm được xác định sau khi đã trừ phần ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng, đá quý hoặc công cụ chuyển nhượng không thuộc diện phải khai hải quan theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, vi phạm về quy định kiểm tra hải quan, thanh tra sẽ bị phạt tiền tối đa lên đến 80 triệu đồng tùy theo hành vi vi phạm. Đồng thời người bị xử phạt cũng sẽ bị tịch thu tang vật vi phạm là hàng hóa chưa kiểm tra hải quan hay chứng từ, tài liệu giả mạo...