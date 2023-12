Người đẹp Albania đăng quang Hoa hậu Trái đất 2023

Drita Ziri (Albania) đăng quang Hoa hậu Trái đất 2023. Chiến thắng của người đẹp này không gây bất ngờ khi cô là thí sinh nổi bật từ đầu cuộc thi và được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán giành vương miện KIENG CAN TEAM

Chung kết Hoa hậu Trái đất 2023 (Miss Earth 2023) diễn ra tối 22.12 tại TP.HCM với màn tranh tài của dàn thí sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vượt qua các vòng thi trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội, thuyết trình về thông điệp bảo vệ môi trường và trả lời ứng xử, người đẹp Drita Ziri (Albania) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Cô bất ngờ, vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên và nhận vương miện từ Mina Sue Choi - Hoa hậu Trái đất 2023 đến từ Hàn Quốc.

Cùng với chiến thắng của mỹ nhân đeo sash Albania, người đẹp Yllana Aduana (Philippines) nhận danh hiệu Miss Earth Air. Thí sinh Cora Bliault (Thái Lan) trở thành Miss Earth Fire. Miss Earth Water gọi tên Đỗ Thị Lan Anh (Việt Nam). Các danh hiệu mà ba thí sinh này nhận được tương ứng với vị trí á hậu.

Top 4 Miss Earth 2023 KIENG CAN TEAM

Bên cạnh các danh hiệu hoa hậu, á hậu, ban tổ chức Hoa hậu Trái đất 2023 cũng trao các giải thưởng phụ. Giải Best Bikini dành cho thí sinh đẹp nhất trong trang phục áo tắm thuộc về Yllana Aduana (Philippines). Giải Best National Costume (Trang phục truyền thống đẹp nhất) được trao cho Đỗ Thị Lan Anh (Việt Nam). Giải Best Eco Project tôn vinh dự án môi trường xuất sắc nhất thuộc về nhóm thí sinh châu Âu. Dilnaz Tilaeva (Kazakhstan) giành giải Best Evening Gown (Trang phục dạ hội đẹp nhất). Giải Best Talent được trao cho Caitlyn Dulcie Smythe (New Zealand) nhờ phần trình diễn tài năng xuất sắc. Trước đó, đại diện của Việt Nam là Đỗ Thị Lan Anh nhận được giải phụ Best Appearance. Miss People's Choice (Người đẹp được yêu thích nhất) là Cindy Inanto (Indonesia).



Cũng trong phần trao giải, ban tổ chức công bố Việt Nam tiếp tục là nước đăng cai Hoa hậu Trái đất 2024.

Dàn thí sinh Miss Earth diện áo dài xuất hiện ở phần mở màn đêm chung kết KIENG CAN TEAM

Đêm thi quyết định của Hoa hậu Trái đất 2023 được dẫn dắt bởi bộ đôi MC James Deakin và Á hậu Thùy Dung. Màn thể hiện của các thí sinh được đánh giá bởi ban giám khảo gồm: bà Lorraine Schuck - Phó chủ tịch Miss Earth, bà Trương Ngọc Ánh - Trưởng ban tổ chức Miss Earth 2023; bà Trần Nguyễn Thiên Hương - Tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Vietnam; Angelia Gabrena Ong (Miss Earth 2015) cùng một vài nhà thiết kế, doanh nhân từ Việt Nam lẫn quốc tế.

Mở màn đêm chung kết, 85 thí sinh lần lượt xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu trong tà áo dài Việt Nam. Dàn mỹ nhân quốc tế gây ấn tượng với những màn sải bước nhẹ nhàng, duyên dáng kết hợp phần hô tên và quốc gia, vùng lãnh thổ mà họ đại diện một cách đầy tự hào. Ngay sau đó, các ứng viên thu hút khán giả khi trở lại sân khấu, cùng Hoa hậu Mina Sue Choi biểu diễn múa hoa sen trắng trên nền nhạc truyền thống mang đậm bản sắc Việt Nam.

Các thí sinh khoe dáng nóng bỏng trong trang phục bikini KIENG CAN TEAM

Phần đồng diễn vừa kết thúc, 85 thí sinh nhanh chóng trở lại sân khấu với trang phục áo tắm, xếp theo đội hình chờ công bố 20 người đẹp xuất sắc nhất tiến vào vòng trong. Các người đẹp từ Hà Lan, Thái Lan, Bỉ, Nam Phi, Philippines, Bulgaria, Ấn Độ, Puerto Rico, Albania, Zimbabwe, Brazil, Canada, Anh, Mauritius, Nga, Mỹ, Kazakhstan, Venezuela, Việt Nam lần lượt được gọi vào top 20. Vị trí cuối cùng thuộc về người đẹp Indonesia nhờ chiến thắng giải phụ Miss People's Choice (do khán giả bình chọn). Cùng với phần gọi tên căng thẳng, các cô gái "đốt cháy" sân khấu với màn trình diễn áo tắm đầy nóng bỏng, cuốn hút. Dù thời lượng không nhiều, phần thể hiện của top 20 là cơ hội để ban giám khảo đánh giá vẻ đẹp hình thể các thí sinh và là dịp để các ứng viên thể hiện sự tự tin, thần thái chuyên nghiệp thông qua những bước catwalk của mình.

Tiếp nối chương trình, top 12 chung cuộc được công bố. Các cô gái đến từ: Việt Nam, Brazil, Nam Phi, Venezuela, Hà Lan, Philipiines, Albania, Puerto Rico, Indonesia, Thái Lan, Nga, Kazakhstan được gọi tên vào vòng trong và hút mắt người xem với màn trình diễn trang phục dạ hội đầy thanh lịch, quyến rũ.

4 người đẹp xuất sắc nhất trong phần thi ứng xử quyết định KIENG CAN TEAM

Ban giám khảo cũng sớm chọn ra 8 ứng viên xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng thi thuyết trình về thông điệp bảo vệ môi trường. Các thí sinh được công bố bao gồm: Hà Lan, Brazil, Việt Nam, Kazakhstan, Philippines, Albania, Thái Lan và Nga. Đây là cơ hội để các ứng viên hoa hậu bày tỏ quan điểm về các vấn đề môi trường, xã hội đồng thời thể hiện bản lĩnh, tư duy của bản thân khi đứng trước đám đông và chịu áp lực thời gian. Các người đẹp: Đỗ Thị Lan Anh (Việt Nam), Yllana Aduana (Philippines), Drita Ziri (Albania), Cora Bliault (Thái Lan) khiến khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt với phần thuyết trình "nuốt mic". Họ cũng là những cái tên tiến vào top 4 chung cuộc.

Ở chặng cuối, 4 người đẹp cùng đối diện với câu hỏi liên quan đến vấn đề nhiên liệu hóa thạch. Với câu trả lời xuất sắc, người đẹp Drita Ziri chinh phục danh hiệu Hoa hậu Trái đất 2023. Đêm chung kết khép lại với những tràng vỗ tay tán thưởng, những lời chúc mừng từ các thí sinh dành cho mỹ nhân vừa đăng quang.