Người đẹp Bình Định giảm hơn 15kg để thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng thành tích học tập ấn tượng, Thảo Vy được đánh giá cao khi đến Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Ảnh: FBNV

Trong dàn thí sinh tranh tài ở Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Thảo Vy là cái tên được chú ý. Người đẹp sinh năm 2000 không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, chiều cao 1,75m cùng thành tích học tập tốt, cô còn khiến nhiều người trầm trồ bởi sự nỗ lực khi tích cực giảm hơn 15kg để sở hữu ngoại hình như hiện tại. Với Thảo Vy, đây là một hành trình dài đòi hỏi bản thân phải nỗ lực không ngừng.

Thảo Vy kể từ khi học lớp 9, cô đã có ngoại hình vượt trội hơn so với bạn bè. Khi đó người đẹp đến từ vùng đất võ sở hữu chiều cao 1,71m, cân nặng 75kg. Lý do khiến người đẹp sinh năm 2000 tăng cân là vì sở thích ăn uống và sự thoải mái của gia đình. Việc tăng cân cũng khiến Thảo Vy đối diện với nhiều áp lực. Cô tâm sự: “Tôi dễ bị mệt, rạn da do tăng cân nhanh chóng. Cùng với đó, tôi đối diện áp lực tâm lý đến từ sự trêu chọc của bạn bè, họ hàng khiến bản thân có chút buồn”.

Vóc dáng săn chắc của Thảo Vy sau khi tích cực giảm cân Ảnh: FBNV

Thảo Vy kể những năm học cấp 3, cô ngưỡng mộ những bạn nữ có ngoại hình nhỏ nhắn. Đến khi đặt mục tiêu thi hoa hậu, người đẹp có thêm động lực để giảm cân. “Có thể nói đó là hành trình dài để có ngoại hình như hiện tại. Rất nhiều lần mình nản lòng và muốn bỏ cuộc, nhưng may mắn là mình vẫn chọn tiếp tục chinh phục mục tiêu đã đề ra”, cô tâm sự.

Theo Thảo Vy, 3 năm đầu đại học, cô giữ thói quen luyện tập đều đặn song lại ăn uống theo sở thích nên cân nặng lên xuống liên tục. Đến khi nghiêm túc với mục tiêu thi hoa hậu, cô rèn luyện cường độ cao và nhịn ăn tiêu cực. Nhớ lại, người đẹp sinh năm 2000 bày tỏ: “Sau hơn 1 năm tôi giảm từ 70kg xuống chỉ còn 53kg, tuy nhiên trong quá trình đó sức khỏe tôi rất yếu, bị tụt đường huyết thường xuyên và ngất xỉu vài lần. 2 năm gần đây tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cân bằng giữa tập luyện và chế độ dinh dưỡng nên sức khỏe tốt hơn”.

Thảo Vy mong muốn quảng bá quê hương Bình Định đến với bạn bè khi dự thi nhan sắc Ảnh: FBNV

Từ hành trình của mình, Thảo Vy nhắn nhủ: "Không nhất thiết là bạn phải gầy hay chạy theo các xu hướng mới là xinh đẹp. Mỗi người phụ nữ đều có một vẻ đẹp riêng, mình tin rằng khi chúng ta biết cách yêu thương, chăm sóc bản thân từ ngoại hình đến tâm hồn, bạn sẽ tỏa sáng và xinh đẹp theo cách của riêng bạn”.

Ngoài việc cải thiện hình thể, Thảo Vy còn chuẩn bị các kỹ năng như trình diễn, tiếng Anh, ứng xử… khi tranh tài ở Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Người đẹp 24 tuổi bày tỏ mong muốn có thể hoàn thành tốt các vòng thi, đoạt thành tích để mang về niềm tự hào cho quê hương. Bởi với cô, được trở thành đại diện cho Bình Định tại đấu trường nhan sắc này là một niềm vinh dự. “Tôi hy vọng sẽ có thể lan tỏa được hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của miền “đất võ trời văn”, của lịch sử, văn hóa mang đậm tinh thần thượng võ", Thảo Vy chia sẻ.