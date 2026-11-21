Chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam diễn ra tại Cần Thơ, với sự tranh tài của 24 thí sinh. Họ trải qua các vòng thi như đồng diễn áo bà ba, trình diễn áo dài, trình diễn bikini, trình diễn trang phục dạ hội, ứng xử… để tìm ra cô gái xứng đáng cho danh hiệu cao nhất.

Sau các vòng thi, người đẹp Nguyễn Quế Khanh chính thức trở thành Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, nhận tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng cùng vương miện. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Hoa, trong khi đó Phạm Thị Trà My đoạt á hậu 2. Hai thí sinh còn lại trong top 5 là Nguyễn Thị Thu Cúc (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Hạnh (Thái Nguyên).

Nguyễn Quế Khanh thể hiện ra sao ở Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam?

Nguyễn Quế Khanh đọ sắc cùng 2 á hậu Ảnh: Huy Trần

Nguyễn Quế Khanh sinh năm 2006, quê Cần Thơ, cao 1,68 m, số đo ba vòng 83-61-87. Cô hiện theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường đại học FPT Cần Thơ. Trước khi giành chiến thắng ở sân chơi sắc đẹp này, mỹ nhân 20 tuổi từng đăng quang Miss FPTU Cần Thơ. Cách đây không lâu, Nguyễn Quế Khanh tranh tài ở Miss Grand Vietnam, ghi tên mình vào top 15 chung cuộc.

Tại vòng thi ứng xử của Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, Nguyễn Quế Khanh nhận câu hỏi về yếu tố giúp Việt Nam không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn khiến họ muốn quay trở lại. Cô cho rằng cảnh đẹp có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng những giá trị đích thực mới là điều giữ chân du khách.

"Đó không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, mà còn là sự an toàn, chất lượng du lịch và đặc biệt là sự chân thành, hiếu khách của con người Việt Nam", nữ thí sinh trả lời.

Nguyễn Quế Khanh vỡ òa trong khoảnh khắc được gọi tên giành chiến thắng Ảnh: Huy Trần

Nguyễn Quế Khanh cho rằng du lịch Việt Nam cần chuyển từ tư duy thu hút du khách sang xây dựng sự gắn bó lâu dài. Cô dẫn câu thơ: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", đồng thời nhấn mạnh thành công của du lịch không chỉ nằm ở việc đưa khách đến Việt Nam mà còn khiến đất nước có vị trí trong trái tim họ.

Trong phần ứng xử chung dành cho top 3, các thí sinh được hỏi về những việc sẽ thực hiện nếu đăng quang. Nguyễn Quế Khanh cho biết muốn tận dụng kiến thức ngành Truyền thông đa phương tiện và sức ảnh hưởng của danh hiệu để kể câu chuyện về những nghệ nhân đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Top 10 Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam trong phần thi trình diễn bikini Ảnh: Huy Trần

Theo cô, việc kết nối nghệ nhân với công chúng, du khách và doanh nghiệp có thể mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng. Người đẹp nhìn nhận hoa hậu không thể giải quyết mọi vấn đề xã hội, nhưng có thể dùng danh hiệu để kết nối nguồn lực và truyền cảm hứng cho những hành động tích cực. "Vương miện là danh hiệu được trao trong một khoảnh khắc, nhưng giá trị thật sự của một cô hoa hậu phải được đánh giá bằng cả một hành trình", cô nói.

Ngoài danh hiệu cao nhất, ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 còn trao các giải phụ gồm Người đẹp áo dài (Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc), Người đẹp du lịch (Nguyễn Ngọc Bảo Châu), Người đẹp truyền thông (Trần Nguyễn Yến Vi), Người đẹp biển (Nguyễn Thị Hạnh), Người đẹp dạ hội (Đặng Hoài Anh), Người đẹp tài năng (Nguyễn Vũ Thục Anh) và Người đẹp thời trang (Văn Thị Thu Thủy).