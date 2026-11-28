Tối 25.11, Moon Ga Young xuất hiện tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 ở Seoul (Hàn Quốc) trong bộ đầm quây màu đen. Mái tóc dài duỗi thẳng, rẽ ngôi giữa để lộ vóc dáng mảnh mai, tổng thể tối giản nhưng vô cùng thanh lịch. Cô đến dự với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Jung Won trong Once We Were Us. Cùng tranh giải có Shin Min Ah, Go Ah Sung, Lee Jung Eun và Jeon Do Yeon - người sau đó giành chiến thắng.

Dấu ấn của Moon Ga Young ở tuổi 30

Trong các lễ trao giải, Moon Ga Young luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân mặc đẹp nhất do báo chí Hàn Quốc bình chọn. Tại Baeksang hồi tháng 5, chiếc đầm satin màu đỏ rượu vang của Amiri với những đường cắt táo bạo đã thu hút sự chú ý từ trước khi cô bước lên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

6 tháng sau, tại lễ trao giải Rồng Xanh, cô chọn đầm quây đen ôm sát, điểm nhấn nằm ở những nếp gấp tạo độ phồng cho chân váy. Dispatch ví nữ diễn viên với "thiên nga đen", còn Maeil Business Newspaper dành riêng một bài viết về hai sắc thái nổi bật của thảm đỏ năm nay: vẻ thanh lịch của Moon Ga Young trong sắc đen và vẻ rực rỡ của Shin Min Ah trong sắc đỏ.

Bên cạnh nhan sắc, Moon Ga Young còn được mệnh danh là "người đẹp trí thức" nhờ nền tảng học vấn và khả năng giao tiếp bằng ba thứ tiếng: Hàn, Đức và Anh Ảnh: Chụp màn hình phim Once We Were Us

Moon Ga Young cao 1,69 m, sở hữu gương mặt thanh tú và phong cách thời trang ấn tượng. Cô thường có thứ hạng cao trong các cuộc bình chọn nhan sắc của báo chí Hàn Quốc. Từng quen thuộc với khán giả qua hình ảnh trong trẻo, nữ diễn viên dần thử sức với những thiết kế gợi cảm hơn khi dự các sự kiện điện ảnh và thời trang. Cô hiện là đại sứ toàn cầu của nhà mốt Dolce & Gabbana và thương hiệu hành lý Tumi.

Sinh năm 1996 tại Đức, Moon Ga Young chuyển về Hàn Quốc năm 10 tuổi và bắt đầu đóng phim từ năm 2006. Trước khi được biết đến qua các vai nữ chính, cô xuất hiện trong Prince Hours và The Reputable Family. Một dấu mốc đến vào năm 2018, khi vai diễn trong Tempted mang về cho cô giải Diễn xuất xuất sắc dành cho nữ diễn viên ở nhóm phim phát sóng tối thứ hai và thứ ba tại lễ trao giải của đài MBC.

Từ diễn viên nhí đến Ảnh hậu Baeksang

Năm 2020, Moon Ga Young có hai vai diễn với tính cách khác biệt. Trong Find Me in Your Memory, cô đóng vai một ngôi sao vướng vào chuyện tình với người dẫn chương trình truyền hình do Kim Dong Wook thể hiện. Cả hai giành giải Cặp đôi đẹp nhất của MBC. Đến True Beauty, cô trở thành Lim Ju Gyeong, nữ sinh tự ti về ngoại hình, học trang điểm qua mạng và luôn lo bạn bè nhìn thấy gương mặt mộc. Vai diễn này đã đưa cô đến gần hơn với khán giả trẻ ngoài Hàn Quốc. Sau thành công của dòng phim học đường, Moon Ga Young chuyển sang The Interest of Love, tác phẩm khai thác chuyện tình cảm của những người trưởng thành. Vai diễn giúp cô nhận giải Best Acting Performance tại Asia Artist Awards 2023.

Tháng 5.2026, Moon Ga Young giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục điện ảnh tại Baeksang lần thứ 62 nhờ vai diễn Jung Won. Đây là chiếc cúp Baeksang đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Trong Once We Were Us, Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan vào vai đôi tình nhân cũ tình cờ gặp lại nhau sau 10 năm. Qua ký ức của Jung Won và Eun Ho, bộ phim kể lại những ngày họ yêu nhau và những lựa chọn khiến cả hai đi về hai hướng. Ra rạp tại Hàn Quốc ngày 31.12.2025, tác phẩm vượt 2,5 triệu lượt khán giả vào tháng 2.2026. Phim cũng được bán bản quyền đến 9 thị trường, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản và Bắc Mỹ.

Trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên điện ảnh tháng 5.2026 do Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố, Moon Ga Young đứng thứ 3, với chỉ số tăng 57,93% so với tháng trước. Cô đang tham gia dự án Whale Star: The Gyeongseong Mermaid, đồng thời cân nhắc hai tác phẩm Two Piece và Scent of the Night.