    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    'Nàng thơ' Moon Ga Young sắp đến Việt Nam dẫn dắt Golden Disc Awards

    Thanh Chi
    Thanh Chi
    Nữ diễn viên Moon Ga Young và nam ca sĩ Sung Si Kyung chính thức được công bố là MC tại Golden Disc Awards lần thứ 41 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 1.2027.

    Thông tin về MC chính thức của Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 được đơn vị tổ chức công bố vào ngày 20.10. Đây là năm thứ ba liên tiếp bộ đôi Moon Ga Young - Sung Si Kyung đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lễ trao giải âm nhạc uy tín hàng đầu Hàn Quốc. Năm nay, sự kiện diễn ra trong hai ngày 9 và 10.1.2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

    Việc "nàng thơ" Moon Ga Young trở lại dẫn dắt Golden Disc Awards được nhiều người hâm mộ Việt quan tâm khi lễ trao giải năm nay được tổ chức tại Hà Nội. Mỹ nhân sinh năm 1996 từng gây ấn tượng ở hai mùa giải trước với khả năng phát âm rõ ràng, phong thái thanh lịch và lối truyền tải tự nhiên, làm tốt vai trò cầu nối giữa khán giả với các nghệ sĩ.

    Về phần Sung Si Kyung, Golden Disc Awards lần thứ 41 đánh dấu năm thứ 11 nam ca sĩ này đảm nhận vai trò MC lễ trao giải. Anh được biết đến với phong cách dẫn dắt điềm đạm, khả năng ứng biến linh hoạt cùng sự am hiểu về âm nhạc. Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật và dẫn dắt nhiều chương trình giải trí, Sung Si Kyung tiếp tục là nhân tố quan trọng trong việc kết nối các nghệ sĩ, khán giả và những dấu ấn âm nhạc nổi bật của năm tại lễ trao giải.

    'Nàng thơ' Moon Ga Young dẫn dắt Golden Disc Awards lần thứ 41 tại Hà Nội - Ảnh 1.

    Moon Ga Young - Sung Si Kyung sẽ đến Việt Nam dẫn dắt Golden Disc Awards lần thứ 41 vào tháng 1.2027

    ẢNH: BTC

    Được tổ chức lần đầu vào năm 1986, Golden Disc Awards là lễ trao giải âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng nước này trong năm. Giải thưởng được mệnh danh là "Grammy của Hàn Quốc", từng vinh danh nhiều ngôi sao hàng đầu Kpop: BTS, SNSD, EXO, Super Junior, Twice…

    Ngoài các mùa giải diễn ra ở quê nhà Hàn Quốc, Golden Disc Awards cũng nhiều lần được tổ chức ở nước ngoài. Trước Việt Nam, giải thưởng này từng đến Nhật Bản (2012, 2025), Malaysia (2013), Trung Quốc (2015), Thái Lan (2023), Indonesia (2024)... Việc tổ chức Golden Disc Awards lần thứ 41 tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng cơ hội tiếp cận các sự kiện âm nhạc quốc tế và thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

    Tin liên quan

    Điều khiến Ji Chang Wook luôn muốn trở lại Việt Nam

    Điều khiến Ji Chang Wook luôn muốn trở lại Việt Nam

    Tại họp báo trong khuôn khổ DANAFF IV, Ji Chang Wook chia sẻ tình cảm dành cho người hâm mộ Việt Nam, đồng thời tiết lộ những dự án mới và mục tiêu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất lâu dài.

    Khám phá thêm chủ đề

    Moon Ga Young Sung Si Kyung Golden Disc Awards Grammy Hàn Quốc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận