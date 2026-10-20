'Nàng thơ' Moon Ga Young sắp đến Việt Nam dẫn dắt Golden Disc Awards

Thông tin về MC chính thức của Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 được đơn vị tổ chức công bố vào ngày 20.10. Đây là năm thứ ba liên tiếp bộ đôi Moon Ga Young - Sung Si Kyung đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lễ trao giải âm nhạc uy tín hàng đầu Hàn Quốc. Năm nay, sự kiện diễn ra trong hai ngày 9 và 10.1.2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Việc "nàng thơ" Moon Ga Young trở lại dẫn dắt Golden Disc Awards được nhiều người hâm mộ Việt quan tâm khi lễ trao giải năm nay được tổ chức tại Hà Nội. Mỹ nhân sinh năm 1996 từng gây ấn tượng ở hai mùa giải trước với khả năng phát âm rõ ràng, phong thái thanh lịch và lối truyền tải tự nhiên, làm tốt vai trò cầu nối giữa khán giả với các nghệ sĩ.

Về phần Sung Si Kyung, Golden Disc Awards lần thứ 41 đánh dấu năm thứ 11 nam ca sĩ này đảm nhận vai trò MC lễ trao giải. Anh được biết đến với phong cách dẫn dắt điềm đạm, khả năng ứng biến linh hoạt cùng sự am hiểu về âm nhạc. Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật và dẫn dắt nhiều chương trình giải trí, Sung Si Kyung tiếp tục là nhân tố quan trọng trong việc kết nối các nghệ sĩ, khán giả và những dấu ấn âm nhạc nổi bật của năm tại lễ trao giải.

Moon Ga Young - Sung Si Kyung sẽ đến Việt Nam dẫn dắt Golden Disc Awards lần thứ 41 vào tháng 1.2027 ẢNH: BTC

Được tổ chức lần đầu vào năm 1986, Golden Disc Awards là lễ trao giải âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng nước này trong năm. Giải thưởng được mệnh danh là "Grammy của Hàn Quốc", từng vinh danh nhiều ngôi sao hàng đầu Kpop: BTS, SNSD, EXO, Super Junior, Twice…