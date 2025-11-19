Người đẹp Điện Biên được nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn ưu ái

Linh Đan mở màn ấn tượng cho bộ sưu tập Chốn ấy ẢNH: NVCC

Chốn ấy là bộ sưu tập được nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn dồn nhiều tâm huyết chuẩn bị. Người được giao vị trí first face, khởi tạo cảm xúc và tinh thần cho toàn bộ sưu tập là Phan Trần Linh Đan.

Á hậu 2 Miss Earth Vietnam 2025 xuất hiện trong thiết kế đầm đen với phần thân trên ôm sát, tối giản mà sang trọng, tôn đường cong cơ thể và tạo cảm giác hiện đại. Phần chân váy tà dài có độ bắt sáng tinh tế, giúp người đẹp khéo khoe đôi chân thon dài và lối catwalk uyển chuyển hút mắt.

Khoảnh khắc catwalk trong mưa của Linh Đan ẢNH: NVCC

Che ô dưới cơn mưa nhẹ, Á hậu Linh Đan còn tỏa sáng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo. Có thể nói người đẹp không chỉ hoàn thành tốt vai trò trình diễn mà còn truyền tải khéo léo tinh thần mà Adrian Anh Tuấn gửi gắm.

Người đẹp chia sẻ: "Cái khó nhất chính là trời rất rét, nhưng cũng chính điều đó đã tạo nên một trải nghiệm mà Đan nghĩ là sẽ khó quên trong sự nghiệp của mình. Giữa sương mù dày đặc, mây bay nhè nhẹ và cơn mưa lất phất, Đan được catwalk quanh chảo lửa đỏ rực rỡ, trên sườn đồi tuyệt đẹp của khu nghỉ dưỡng. Khung cảnh ấy vừa khắc nghiệt vừa thơ, khiến từng bước catwalk trở nên đầy cảm xúc".

Á hậu Linh Đan tiết lộ cô đầu tư cho thời trang không chỉ vì mục đích làm đẹp. Người đẹp 10X tin rằng mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một lần người nghệ sĩ kể câu chuyện về phong cách và cá tính của mình ẢNH: NVCC

Thời gian gần đây, Á hậu Linh Đan là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang Việt Nam. Kể từ khi trở thành Á hậu 2 Miss Earth Vietnam 2025, cô xuất hiện trên nhiều tạp chí, góp mặt tại Tuần lễ thời trang quốc tế (Vietnam International Fashion Week) 2025 tại Hà Nội… Các nhà thiết kế đánh giá cao sự ổn định phong độ và tinh thần làm việc nghiêm túc của cô. Dù là gương mặt mới, Á hậu Linh Đan vẫn được chọn trở thành một trong ba chủ nhân của giải thưởng "Best Dressed" tại Harper's Bazaar Star Awards 2025. Cô nổi bật cùng diện mạo thanh tú, gu thời trang tinh tế vừa tôn lên khí chất riêng, vừa dung hòa tinh thần của trang phục.

Sinh năm 2004, Phan Trần Linh Đan đang sống tại Hà Nội và theo học năm thứ 4 khoa Luật tại Học viện Hành chính và Quản trị công. Tại cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025, cô gái gốc Điện Biên chiếm cảm tình nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, số đo ba vòng 87-60-91cm. Cô được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 chung cuộc.

Chia sẻ về cuộc sống ở Điện Biên, cô cho biết từ nhỏ đến khi trưởng thành, hành trình của mình luôn gắn với vùng đất này. Thành phố nhỏ nằm giữa lòng thung lũng đã dạy cô gái trẻ cách yêu thiên nhiên, yêu sự giản dị và trân trọng những điều chân thành.

"Mỗi mùa ban nở trắng trời, Đan lại nhớ mình từng mơ ước sẽ trưởng thành, sẽ được bước ra thế giới nhưng vẫn giữ trọn trong tim sự nền nã, dịu dàng của quê hương. Điện Biên không chỉ là nơi Đan lớn lên mà còn là nơi bắt đầu của những ước mơ", cô nói.

Á hậu Linh Đan cũng đang ấp ủ nhiều dự định mới trong lĩnh vực thời trang và thiện nguyện ẢNH: FB NV

Ngoài công việc người mẫu, cô ấp ủ một kế hoạch đặc biệt: ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình vào đầu năm tới. Đây là dự án mà Linh Đan chuẩn bị trong thời gian khá dài, với mong muốn mang đến những thiết kế đậm dấu ấn cá nhân và tinh thần của phụ nữ hiện đại. Song song với đó, cô vẫn tiếp tục các dự án thiện nguyện về giáo dục cho trẻ em vùng cao, vốn bắt đầu từ cuộc thi Người đẹp Hoa Ban và muốn duy trì lâu dài để lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn.