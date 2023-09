Người đẹp gốc Việt kề vai Megan Fox, Jason Statham trong 'Biệt đội đánh thuê 4'

Sau màn xuất hiện chớp nhoáng trong Fast & Furious 7, Levy Trần có nhiều cơ hội diễn xuất hơn. Người đẹp xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình: Vigilante Diaries, The First Purge, Secret Headquarters, The Haunting of Hill House… Tuy nhiên, cô chủ yếu đóng vai phụ và không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả