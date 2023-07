Người đẹp Hoa hậu Thế giới Việt Nam nóng bỏng với áo tắm

Thí sinh Nguyễn Hà My sinh năm 2004 đến từ Đồng Tháp. Lý do cô tham gia cuộc thi lần này là muốn mẹ có thể nhìn thấy con gái sải bước ở một "đấu trường" nhan sắc cấp quốc gia, đồng thời, cô cũng muốn bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân