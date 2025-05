Người đẹp Lee Min Young sau cuộc hôn nhân vỏn vẹn 12 ngày

Hối hận vì từng im lặng

Lee Min Young có cuộc hôn nhân chóng vánh, cay đắng với Lee Chan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Koreaboo, sau nhiều năm sống kín tiếng, Lee Min Young gần đây đã trải lòng về cuộc sống hiện tại và hiếm hoi chia sẻ về cuộc ly hôn đầy nước mắt trong chương trình Because I'm Solo. Nhớ lại chuyện buồn cũ, người đẹp nói nếu ở hiện tại, cô không nghĩ mình sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên sinh năm 1976 không nhắc đến Lee Chan - người chồng cũ hành hung cô đến mức sảy thai, mà tập trung vào sự im lặng của bản thân khi đối diện với tin đồn vô căn cứ giữa lúc cuộc hôn nhân ấy tan vỡ. Người đẹp tâm sự: "Tôi chưa bao giờ tra cứu tên mình trước đây, nhưng bạn bè tôi nói với tôi rằng có một số câu chuyện thực sự vô lý đang lan truyền về tôi, vì vậy tôi đã tìm kiếm. Tôi thấy những điều không thể tin được với nội dung về những tình huống thậm chí chưa bao giờ xảy ra. Một tin đồn dẫn đến một tin đồn khác và tôi thậm chí không biết phải bắt đầu gỡ rối tất cả từ đâu".

Nữ diễn viên 49 tuổi trải lòng về biến cố trong quá khứ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS PLUS

Nghệ sĩ xứ Hàn tiếp tục: "Lúc đó tôi còn trẻ, chưa trưởng thành và không thể kể lại câu chuyện của mình một cách chính xác. Tôi không biết phải làm gì, vì thế tôi cứ để mọi thứ như vậy. Tôi không phải là kiểu người diễn đạt tốt nên khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, tôi càng khép mình hơn. Có lúc, tôi có nguy cơ mất khả năng nói và bắt đầu nói lắp".



Lee Min Young hối hận vì đã không đáp trả những tin đồn sai lệch và bảo vệ bản thân vào thời điểm đó. "Cả gia đình tôi đều giống tôi, nên chúng tôi không nói về chuyện đó. Họ chỉ nói, 'Miễn là con ổn và còn sống, đó là điều quan trọng' rồi chúng tôi tiếp tục cuộc sống. Nhưng tình hình quá sốc, tôi không thể suy nghĩ rõ ràng. Vào thời điểm đó, bạn không thể lên tiếng trừ khi thông qua truyền thông. Nhưng ngay cả điều đó cũng khiến tôi sợ. Tôi không giỏi thể hiện bản thân và không có nền tảng, tôi chỉ biết trốn tránh", nữ diễn viên thừa nhận. Ngôi sao 49 tuổi bộc bạch: "Lỗi của tôi là đã không lên tiếng vào thời điểm đó. Tôi im lặng, nghĩ rằng nói về điều đó chỉ gây thêm rắc rối và tôi vẫn hối hận về điều đó cho đến tận bây giờ".

Cuộc hôn nhân đầy đau đớn của Lee Min Young

Lee Min Young trên giường bệnh vào năm 2006, sau khi bị Lee Chan hành hung đến mức sảy thai ẢNH: CHOSUN ILBO

Tháng 12.2006, Lee Min Young cưới Lee Chan sau 2 năm kể từ khi đóng chung bộ phim Precious Family. Cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng gây xôn xao làng giải trí khi chấm dứt chỉ 12 ngày sau đó. Giữa những tin đồn và suy đoán về nguyên nhân tan vỡ, mẹ của nữ diễn viên họ Lee chia sẻ: "Sau khi họ trở về từ tuần trăng mật đã có một cuộc cãi vã lớn dẫn đến vụ việc nghiêm trọng. Tôi đã cứu con gái mình sau đó". Điều này làm dấy lên nghi vấn người đẹp 7X bị hành hung. Khi đó, Lee Min Young nhập viện trong tình trạng gãy xương mũi, có nhiều vết thương ở tay, bầm tím đầu gối, mắt, bong gân, chấn động não… Vụ hành hung này cũng khiến sao phim Gia đình kim chi bị sảy thai. Cô thừa nhận tất cả những điều này là do Lee Chan tấn công.

Tháng 1.2007, Lee Min Young kể chi tiết về những gì xảy ra và nguyên nhân dẫn đến ly hôn thông qua một cuộc phỏng vấn tại phòng bệnh của cô, khi những vết thương của nữ diễn viên vẫn chưa kịp lành. Ban đầu, Lee Chan phủ nhận chuyện hành hung vợ cũ khiến cô sảy thai. Tuy nhiên, sau đó các tin nhắn mà sao nam này gửi cho Lee Min Young sau vụ bạo hành được tiết lộ, chứng minh anh có hành vi bạo lực. Tháng 1.2008, Lee Chan bị truy tố sau đó bị kết án 2 năm tù treo cùng 240 giờ phục vụ cộng đồng. Sau bê bối chấn động, Lee Chan rời làng giải trí, nam diễn viên tái hôn vào năm 2010, chuyển sang kinh doanh nhà hàng và sống kín tiếng.

Nữ diễn viên hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ẢNH: IMBC

Về phần Lee Min Young, cô tận hưởng cuộc sống độc thân và bày tỏ rằng bản thân hạnh phúc với điều đó. Tuy nhiên, bạn bè đôi khi lo lắng cho tình trạng của nữ diễn viên nên đã giới thiệu người này người kia cho cô nhưng không có kết quả. "Khi còn trẻ, tôi từng mơ ước trở thành một người vợ và người mẹ tận tâm, vì vậy tôi nghĩ mọi người không yên tâm lắm khi thấy tôi ở một mình. Họ có vẻ lo lắng cho tôi", sao phim Bác sĩ trại giam chia sẻ trong cuộc trò chuyện mới nhất.

Sau biến cố hồi 2006, Lee Min Young vắng bóng trên màn ảnh khoảng 5 năm trước khi tái xuất qua bộ phim Gia đình kim chi (2011). Hiện nữ diễn viên 49 tuổi vẫn theo đuổi công việc diễn xuất. Những năm gần đây, cô tham gia nhiều tác phẩm: The Love Is Coming, Chàng quản gia, Love (ft. Marriage and Divorce), Phù thủy có thật, Bác sĩ trại giam, Quán cà phê luật...