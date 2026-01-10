Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người đẹp Mỹ hé lộ cuộc sống tại Việt Nam sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025
Video Giải trí

Người đẹp Mỹ hé lộ cuộc sống tại Việt Nam sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025

Hữu Tín
Hữu Tín
10/01/2026 06:15 GMT+7

Trở thành Miss Cosmo 2025, Yolina Lindquist dần bắt nhịp với lịch trình bận rộn trong thời gian đương nhiệm tại Việt Nam. Là khách mời đặc biệt tại sự kiện thời trang đánh dấu cột mốc vươn ra quốc tế của bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng, Yolina Lindquist đã có những chia sẻ về cuộc sống mới của mình.

Yolina Serafina Lindquist (23 tuổi) là đại diện Mỹ đầu tiên đăng quang Miss Cosmo. Cô sinh ra tại Metropolis (Illinois), mang trong mình dòng máu Thụy Sĩ, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Southern Illinois tháng 5.2025, cùng lúc nhận 4 bằng cử nhân chuyên ngành: Marketing, Kinh tế Tài chính Quốc tế, Tiếng Đức và Thương mại Quốc tế.

Hậu đăng quang Miss Cosmo 2025, người đẹp Mỹ thừa nhận cuộc sống của mình đã 'đảo lộn' hoàn toàn. Song, chính ngã rẽ bất ngờ này lại mang đến cho cô cơ hội tận hưởng những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam. 

Người đẹp Mỹ hé lộ cuộc sống tại Việt Nam sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025 - Ảnh 1.

Người đẹp Mỹ bắt đầu quen dần với nếp sống và sinh hoạt tại Việt Nam

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Lần đầu tiên đón năm mới xa nhà, nàng hậu không giấu được nỗi nhớ gia đình. Tuy nhiên, sự ủng hộ tinh thần từ người thân và niềm hào hứng trải nghiệm văn hóa Việt đã giúp cô vơi đi phần nào.

Người đẹp Mỹ tiết lộ cuộc sống tại Việt Nam sau Miss Cosmo 2025

Nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống tại Việt Nam, Yolina hào hứng khoe những món ăn "chân ái" và thậm chí còn bập bẹ những câu tiếng Việt vô cùng đáng yêu. Cô chia sẻ: "Món yêu thích của tôi là bún chả, tôi yêu bún chả. Tôi thích chả giò. Tất nhiên là tôi cũng thích phở. Nhưng bún chả ngon hơn, bún chả là món tôi thích nhất".

Người đẹp Mỹ hé lộ cuộc sống tại Việt Nam sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025

Tiếp nối hành trình mang thời trang Việt ra thế giới, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng vừa chính thức ra mắt bộ sưu tập Holiday 2026 mang tên "Bản tình ca trên những con sóng" tại Hồng Kông. Show diễn được tổ chức tại khu văn hóa Tây Cửu Long (West Kowloon), với tầm nhìn hướng ra cảng Victoria thơ mộng. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu Việt được cấp phép tổ chức show diễn thời trang kỹ thuật số tại địa điểm đắt giá này. Show diễn của VUNGOC&SON quy tụ hơn 20 người mẫu, trong đó có sự góp mặt của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Huỳnh Tú Anh và Hữu Long…


Tin liên quan

Người đẹp Mỹ vừa đăng quang Miss Cosmo 2025 diện bikini nóng bỏng ra sao?

Người đẹp Mỹ vừa đăng quang Miss Cosmo 2025 diện bikini nóng bỏng ra sao?

Tối 20.12, chung kết Miss Cosmo 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM trong không khí bùng nổ của lễ hội sắc đẹp và âm nhạc. Điểm nhấn khiến khán giả không thể rời mắt là màn trình diễn bikini nóng bỏng của Top 21 thí sinh xuất sắc trên nền nhạc sôi động từ màn trình diễn của rapper quốc tế Jessi. Trong đó người đẹp giành vương miện là Yolina Lindquist có những sải bước đầy năng lượng.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist Vũ Ngọc Tú & Đinh Trường Tùng cuộc sống sau đăng quang trải nghiệm văn hóa VUNGOC&SON
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận