Người đẹp Mỹ hé lộ cuộc sống tại Việt Nam sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025

Yolina Serafina Lindquist (23 tuổi) là đại diện Mỹ đầu tiên đăng quang Miss Cosmo. Cô sinh ra tại Metropolis (Illinois), mang trong mình dòng máu Thụy Sĩ, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Southern Illinois tháng 5.2025, cùng lúc nhận 4 bằng cử nhân chuyên ngành: Marketing, Kinh tế Tài chính Quốc tế, Tiếng Đức và Thương mại Quốc tế.

Hậu đăng quang Miss Cosmo 2025, người đẹp Mỹ thừa nhận cuộc sống của mình đã 'đảo lộn' hoàn toàn. Song, chính ngã rẽ bất ngờ này lại mang đến cho cô cơ hội tận hưởng những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam.

Người đẹp Mỹ bắt đầu quen dần với nếp sống và sinh hoạt tại Việt Nam Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Lần đầu tiên đón năm mới xa nhà, nàng hậu không giấu được nỗi nhớ gia đình. Tuy nhiên, sự ủng hộ tinh thần từ người thân và niềm hào hứng trải nghiệm văn hóa Việt đã giúp cô vơi đi phần nào.

Nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống tại Việt Nam, Yolina hào hứng khoe những món ăn "chân ái" và thậm chí còn bập bẹ những câu tiếng Việt vô cùng đáng yêu. Cô chia sẻ: "Món yêu thích của tôi là bún chả, tôi yêu bún chả. Tôi thích chả giò. Tất nhiên là tôi cũng thích phở. Nhưng bún chả ngon hơn, bún chả là món tôi thích nhất".

