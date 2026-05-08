'Người đẹp nhất thế giới 2026' Anne Hathaway lộ gương mặt khác lạ gây bàn tán

Năm 2026 được dự đoán là năm bùng nổ của Anne Hathaway khi cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn. Đáng chú ý nhất chính là sự trở lại đầy hoài niệm trong The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ thích hàng hiệu 2). Việc minh tinh tái hợp cùng ê kíp cũ sau hai thập niên khiến giới mộ điệu thời trang phấn khích. Ngoài Yêu nữ thích hàng hiệu 2, cô sẽ góp mặt trong bộ phim sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan (17.7) cùng dàn sao hạng A như Matt Damon và Tom Holland.

Không dừng lại ở đó, "bông hồng nước Mỹ" còn thử thách bản thân qua nhiều thể loại từ phim tâm lý giật gân Flowervale Street (15.8), vai diễn tác giả bi kịch trong Verity (2.10), đến hình tượng diva nhạc pop đầy biến động trong bộ phim âm nhạc Mother Mary (17.4). Đặc biệt, người hâm mộ đang vô cùng phấn khích trước thông tin cô xác nhận trở lại trong Nhật ký công chúa 3 và dự án chuyển thể Yesteryear do chính cô sản xuất.

Anne Hathaway xuất hiện liên tục trên truyền thông để quảng bá cho các dự án phim mới ẢNH: AP

Anne Hathaway có lạm dụng botox?

Tạp chí People số tháng 5.2026 công bố Anne Hathaway là gương mặt đại diện cho danh hiệu "Người đẹp nhất thế giới 2026". Ở tuổi 43 và là mẹ của hai con, nữ diễn viên The Devil Wears Prada vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp cổ điển, sang trọng cùng vóc dáng thon gọn nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt kết hợp giữa ba lê, HIIT (tập luyện cường độ cao ngắt quãng) và pilates.

Chia sẻ quan điểm về cái đẹp, Anne Hathaway bày tỏ: "Cái đẹp có thể chứa đựng cả sự xấu xí, miễn là nó chứa đựng sự thật. Với tôi, vẻ đẹp luôn nằm trên ranh giới đó". Cô cũng không quên dành lời cảm ơn tới người bạn đời Adam Shulman, hậu phương vững chắc giúp cô cân bằng giữa sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, ngay khi trailer bộ phim sử thi The Odyssey vừa được tung ra, mạng xã hội đã bùng nổ những cuộc thảo luận về ngoại hình của minh tinh. Nhiều khán giả tinh mắt nhận ra vầng trán của Anne Hathaway mịn màng một cách bất thường.

Trong những phân cảnh đòi hỏi biểu cảm nội tâm phức tạp, gương mặt của "Người đẹp nhất thế giới 2026" bị nhận xét là thiếu linh hoạt, thậm chí là cứng đờ. "Mục đích của diễn viên là thể hiện cảm xúc, nhưng thật khó để làm điều đó với một khuôn mặt không thể cử động", một khán giả bình luận trên mạng xã hội X.

Một số người hâm mộ cực đoan còn đề xuất ý tưởng gây tranh cãi: "Nên cấm botox trong việc xét đề cử Oscar giống như cách họ cấm steroid tại Thế vận hội". Trái ngược với sự cứng đơ trong The Odyssey, hình ảnh Anne Hathaway tại các sự kiện quảng bá thực tế vào tháng 4.2026 lại cho thấy các nếp nhăn tự nhiên, khiến nhiều người đặt nghi vấn liệu đây là kết quả của việc can thiệp thẩm mỹ hay chỉ đơn giản là hiệu ứng từ ánh sáng và kỹ thuật hậu kỳ điện ảnh.

Trước những đồn đoán từ công chúng và giới bác sĩ thẩm mỹ về việc sử dụng chất làm đầy hay thủ thuật "nâng tóc đuôi ngựa" (ponytail lift), Anne Hathaway vẫn giữ thái độ im lặng.

Thay vào đó, nữ diễn viên khẳng định bí quyết trẻ trung của cô nằm ở việc từ bỏ đồ uống có cồn và kiên trì sử dụng các sản phẩm chăm sóc da mà cô đang làm đại sứ thương hiệu. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô từng tuyên bố muốn để khuôn mặt mình phản ánh đúng cá tính và giữ nguyên nụ cười tự nhiên như thuở nhỏ.

Dù vướng phải những nghi ngại về việc lạm dụng botox, không thể phủ nhận Anne Hathaway vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc và tài năng của điện ảnh đương đại.