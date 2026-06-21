Người đẹp Việt cao 1,77m xin lỗi, rút khỏi Hoa hậu Toàn cầu 2026

Kiều Thị Thúy Hằng từng được công bố là Miss Global Vietnam 2025, sẽ tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2026 dự kiến diễn ra ở Thái Lan vào tháng 9 và tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, mới đây, cô gái 10X thông báo rút khỏi cuộc thi, gây bất ngờ cho khán giả.

Chia sẻ gây chú ý của Kiều Thị Thúy Hằng

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Kiều Thị Thúy Hằng cho biết thời gian qua, cô nhận được sự kỳ vọng, yêu thương và cổ vũ từ phía khán giả, gia đình, bạn bè… Với người đẹp, đây là nguồn động lực lớn. Tuy nhiên, vì một vài lý do bất khả kháng và tình hình sức khỏe cá nhân hiện tại không đảm bảo để tham gia, Kiều Thị Thúy Hằng xin phép được rút lui khỏi hành trình Hoa hậu Toàn cầu 2026.

Nhan sắc của Kiều Thị Thúy Hằng ở tuổi 26. Trước đó, cô là gương mặt quen thuộc, từng chinh chiến tại các cuộc thi hoa hậu Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về lựa chọn này, người đẹp 10X cho biết đây là quyết định không dễ dàng, để lại cho bản thân nhiều sự tiếc nuối. Bởi cô luôn mong muốn được mang dải băng Việt Nam, tự hào hô vang trên sân khấu quốc tế bằng niềm tự hào.

“Nhưng để đảm bảo trách nhiệm với cuộc thi và mang lại kết quả tốt nhất cho đại diện nước nhà, Hằng tin rằng đây là quyết định đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại. Quyết định này đã được trao đổi trước với công ty chủ quản đang nắm bản quyền tại Việt Nam”, cô chia sẻ.

Cũng trong bài đăng, Kiều Thị Thúy Hằng gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức Miss Global Vietnam cùng ê kíp vì đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện cho mình. Bên cạnh đó, người đẹp gửi lời xin lỗi đến khán giả, bạn bè và gia đình - những người đã luôn theo dõi, ủng hộ cùng cô trong suốt chặng đường vừa qua.

Kiều Thị Thúy Hằng gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, ê kíp và khán giả khi quyết định rút khỏi hành trình dự thi Hoa hậu Toàn cầu 2026 Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Kiều Thị Thúy Hằng xác nhận thông tin rút khỏi hành trình tham gia Hoa hậu Toàn cầu.



Kiều Thị Thúy Hằng sinh năm 2000, cao 1,77m với số đo ba vòng 86-62-95. Cô là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc. Trước đó, cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, vào top 15 chung cuộc. Đến năm 2023, cô tiếp tục tranh tài ở Miss Cosmo Vietnam, ghi tên mình vào top 10. Ngoài tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, người đẹp 26 tuổi còn thử sức với âm nhạc khi ghi danh thi Tình bolero 2025.

Kiều Thị Thúy Hằng được chọn trở thành Miss Global Vietnam 2025, được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành tích của Như Vân tại sân chơi quốc tế. Do đó việc cô thông báo rút khỏi hành trình này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.