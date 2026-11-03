Người đi bộ vòng quanh thế giới suốt 28 năm vừa về nhà

Ông Karl Bushby (57 tuổi) đã đặt chân đến nhà mẹ ruột ở thành phố Hull (Anh) vào ngày 2.11, khép lại chuyến phiêu lưu bắt đầu từ Nam Mỹ vào năm 1998. Đám đông người dân đã đổ ra quảng trường Queen Victoria để chào đón ông. Người mẹ, bà Angela Bushby, bật khóc khi đoàn tụ với con trai sau gần 30 năm, The Guardian đưa tin.

Ông Karl Bushby ôm người mẹ Angela vào ngày 2.11 tại Anh, sau khi kết thúc hành trình đi bộ vòng quanh thế giới trong 28 năm ẢNH: AP

Hàng chục người vây quanh bắt tay và chụp ảnh khiến cựu quân nhân bối rối. Ông hài hước nhờ mọi người chỉ đường và gửi lời xin lỗi vì đã để họ phải chờ đợi một thời gian quá dài.

Khi rời quân ngũ để bắt đầu chuyến đi ở tuổi 29, ông ước tính hành trình sẽ kéo dài 5 năm, sau đó điều chỉnh lên 12 năm, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng con số thực tế lại lên tới 10.229 ngày. Dù từng chia sẻ với báo giới rằng việc đi bộ là "cực kỳ nhàm chán", ông đã kiên trì hoàn thành tổng quãng đường tương đương 50.000 km.

Hành trình của ông đối mặt với muôn vàn thử thách khắc nghiệt khi phải đi qua những khu rừng rậm nguy hiểm, sa mạc cằn cỗi và những vùng băng tuyết. Ông chia sẻ những trải nghiệm từng chạm trán gấu Bắc Cực, đi qua vùng rừng rậm Darien Gap khét tiếng ở Trung Mỹ và vượt lớp băng trôi trên eo biển Bering giữa bang Alaska (Mỹ) và Nga.

Nhà du hành Karl Bushby trở về trong vòng tay người thân sau chuyến đi bộ suốt 28 năm vòng quanh thế giới

Nước Nga là nơi ông Bushby dừng chân lâu nhất với khoảng 10 năm, do thời tiết khắc nghiệt khiến việc đi bộ bị gián đoạn dài ngày, theo AP. Đáng chú ý, khi các vấn đề địa chính trị làm gián đoạn tuyến đường, ông đã bơi qua biển Caspi trong 31 ngày bằng một phương pháp kết hợp giữa nổi và bơi. Mới đây nhất, ông cũng tự bơi qua eo biển Manche để trở về nước Anh. Ông đã tự đặt ra quy tắc là không sử dụng phương tiện giao thông để di chuyển và không trở về nhà cho đến khi hoàn thành mục tiêu.

Bắt đầu tại Chile và kết thúc hành trình khi trở về Anh, ông Karl Bushby đã đặt chân đến 30 quốc gia và trở thành người có hành trình đi bộ liên tục dài nhất thế giới.