Người điều hành dự án 'Nuôi em Quảng Nam' nói gì khi bị tố thiếu minh bạch?

Chỉ sao kê một tài khoản nhưng liên tục cung cấp tài khoản khác

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin tố cáo chị Phạm Hoài Trân (người điều hành dự án "Nuôi em Quảng Nam") thiếu minh bạch tài chính.

Cụ thể, chị Trân được cho là chỉ công bố sao kê từ một tài khoản mang tên mình, trong khi thực tế lại cung cấp nhiều số tài khoản khác để nhận tiền đóng góp.

Khoảng 3.500 em học sinh ở tỉnh Quảng Nam cũ (nay TP.Đà Nẵng) được thụ hưởng từ dự án "Nuôi em Quảng Nam" ẢNH: TRÀ THU

Chị Huyền Trang (ở Hà Nội), một người tham gia nuôi 2 em nhỏ từ năm 2024, cho biết trong nhóm kín dành cho các "anh chị nuôi", chị Trân luôn khẳng định chỉ dùng duy nhất tài khoản Phạm Hoài Trân để nhận đóng góp.

Các bài đăng sao kê trong nhóm cũng chỉ thể hiện tài khoản này. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại tin nhắn cũ, chị Trang phát hiện vào cuối tháng 4.2024, chị Trân đã gửi cho chị một số tài khoản khác mang tên "Nguyễn Thị Ngọc Huyền" để chuyển tiền.

Khi được hỏi nguyên nhân, Trân giải thích rằng tài khoản của mình từng bị hack và việc gửi số tài khoản khác chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lời giải thích này bị các thành viên phản bác vì không trùng khớp về thời điểm.

Một người quen của chị Trang được gửi tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Huyền từ tháng 3.2024, sớm hơn 1 tháng so với thời điểm chị Trân nói "chỉ bị hack một ngày". Người này thậm chí còn tiếp tục được gửi số tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Huyền khi gia hạn nuôi em vào những năm tiếp theo, cho thấy tài khoản này được sử dụng thường xuyên, không phải chỉ xuất hiện trong thời điểm "bị hack".

Nghi vấn tăng lên khi nhiều thành viên khác bình luận cho biết họ từng được yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Huyền từ các năm trước, thậm chí từ năm 2022. Đáng chú ý, một số thành viên còn nhận được thông tin một tài khoản nữa mang tên "Lê Thị Lan".

Theo tổng hợp bước đầu từ các thành viên, đã có ít nhất 3 tài khoản được chị Trân sử dụng để nhận tiền: Phạm Hoài Trân, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Lê Thị Lan. Thế nhưng, trong các bản sao kê đăng công khai trong nhóm kín, chỉ xuất hiện tài khoản Phạm Hoài Trân, 2 tài khoản còn lại hoàn toàn không có minh chứng thu chi nào được công bố.

Sau khi chị Huyền Trang công khai đặt câu hỏi về sự không thống nhất giữa các tài khoản nhận tiền, bình luận của chị đã bị xóa và chị bị loại khỏi nhóm kín.

Theo phản ánh, không chỉ chị Trang, ngay cả những người vẫn đang nuôi em trong năm nay cũng bị "kích" ra khỏi nhóm. Điều này khiến các thành viên không thể xem lại các tài liệu quan trọng đã được lưu trữ trước đó.

Ngoài ra, khác với nhiều dự án "Nuôi em" ở các địa phương, dự án ở Quảng Nam không có fanpage chính thức, mọi thông tin (tên các em, danh sách đóng góp, sao kê, báo cáo thu chi...) chỉ được đăng tải trên Facebook cá nhân của chị Phạm Hoài Trân rồi chia sẻ vào nhóm kín, khiến cộng đồng bên ngoài không thể giám sát.

Bên cạnh đó, việc thay đổi mô hình cấp mã cũng gây lo ngại. Trước đây, mã được gắn trực tiếp cho từng em nhỏ. Tuy nhiên, theo phản ánh, chị Trân cho biết mã hiện nay được cấp cho mạnh thường quân, còn em nuôi sẽ được gán ngẫu nhiên vào mã.

Nhiều người lo ngại sự thay đổi này ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng đối chiếu giữa tiền đóng góp với thông tin thực tế của em nhỏ được nuôi.

Chị Trang cho biết chi phí nuôi mỗi em là 1,18 triệu đồng/năm. Trong tài liệu chị từng thấy trước khi bị loại khỏi nhóm, mã thành viên đã lên tới hơn 3.000 người.

Một thành viên khác trong nhóm phản ánh, nhóm của anh nuôi 83 em nhưng lại được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản Lê Thị Lan. Khi kiểm tra bảng sao kê, anh chỉ tìm thấy 3 em trùng khớp thông tin, tạo ra nghi vấn lớn về độ chính xác của danh sách.

"Không xóa thành viên và luôn duy trì minh bạch trong 7 năm"

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Phạm Hoài Trân khẳng định dự án của chị đã duy trì suốt 7 năm qua và chưa từng xóa bất kỳ "anh chị nuôi" nào, trừ trường hợp họ dừng nuôi hẳn từ 2–3 năm và không còn cần theo dõi thông tin.

"Xưa giờ tôi chỉ quản lý một tài khoản duy nhất. Mỗi giao dịch đều lưu lại trong nhóm để mọi người cùng theo dõi. Các sao kê, tin nhắn, xác nhận chuyển tiền và các báo cáo từ trường đều được đăng định kỳ", chị Trân nói.

Học sinh vùng cao Đà Nẵng ăn trưa tại trường học ẢNH: TRÀ THU

Chị giải thích việc các tài khoản khác xuất hiện là do kẻ xấu đã hack Facebook, sao chép hình ảnh các em nhỏ và lập tài khoản ảo mang tên chị để dẫn dắt người khác chuyển khoản sang số tài khoản hoàn toàn khác.

Mỗi lần như vậy, chị lập tức làm việc với Facebook, siết bảo mật và thông báo công khai trong nhóm rằng: "Chỉ có một tài khoản duy nhất của chị nhận tiền là Phạm Hoài Trân. Nếu ai lỡ chuyển nhầm vào tài khoản lạ chị sẽ cố gắng hoàn trả lại số tiền bị lừa".

"Việc hack Facebook nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Mong những ai bị lừa khi chuyển tiền vào các số tài khoản khác thì trình báo công an, để cơ quan chức năng xác minh chủ tài khoản thật sự", chị Trân chia sẻ.

Chị Trân cho biết phần lớn những ý kiến gay gắt trên mạng không đến từ người trong nhóm. Đối với trường hợp người bình luận rằng mình "nhận nuôi 83 bé", chị Trân đối chiếu lại giao dịch thì người này chỉ chuyển khoản cho 3 bé. Khi được nhắn hỏi, người này xác nhận mình "không nuôi nữa" nhưng lại không chỉnh sửa bình luận cũ, gây hiểu lầm lớn trên mạng xã hội.

Ngoài ra, đối với những thắc mắc của các thành viên, chị vẫn trả lời từng trường hợp, hỗ trợ kiểm tra mã số, xác nhận nuôi và giải thích từng thắc mắc.

Chị Trân cho biết, dự án học mô hình từ ông Hoàng Hoa Trung và tự điều chỉnh cho phù hợp. Hàng tháng, trường học gửi xác nhận số tiền đã nhận và số bữa ăn, chị đều đăng toàn bộ lên nhóm. Sao kê hằng năm được in và lưu trữ đầy đủ.

"Suốt 7 năm qua, khoảng 3.500 trẻ em được ăn no trên núi, đâu phải chuyện nhỏ. Tôi khẳng định tài chính luôn minh bạch, sẽ sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng khi cần", người điều hành dự án "Nuôi em Quảng Nam" nhấn mạnh.