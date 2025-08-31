Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

'Người dơi' truy bắt trộm đột nhập trong đêm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
31/08/2025 06:59 GMT+7

Một người đàn ông ở bang Florida (Mỹ) khi đang trong bộ đồ ngủ người dơi đã truy bắt và khống chế kẻ trộm đột nhập trước khi cảnh sát có mặt.

The Washington Post ngày 30.8 đưa tin về vụ việc xảy ra tại thành phố Cape Coral, Florida hồi giữa tuần. Cảnh sát thành phố đã tuyên dương ông Kyle Myvett, người đã nhanh trí khống chế tên trộm đột nhập.

Vào khoảng 2 giờ ngày 27.8, cảnh sát nhận tin báo về một vụ đột nhập nhà ở đông nam Cape Coral. Khi đến hiện trường, họ thấy nghi phạm đã bị ông Kyle Myvett, người đang mặc bộ đồ ngủ liền thân với họa tiết giống nhân vật người dơi (Batman), khống chế.

'Người dơi' truy bắt trộm đột nhập trong đêm- Ảnh 1.

Ông Kyle Myvett (giữa) khi đang mặc đồ ngủ Batman đã khống chế nghi phạm đột nhập

ẢNH: SỞ CẢNH SÁT CAPE CORAL

Ông Myvett kể rằng ông đang ngủ thì hệ thống an ninh ở nhà báo động có người đột nhập vào xe của ông, khi xuống kiểm tra thì thấy nghi phạm đang lục lọi đồ trong xe. Nghi phạm sau đó còn đột nhập gara nhà hàng xóm. Thấy vậy, ông Myvett đã truy bắt và khống chế được nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.

“Nhờ một người hàng xóm nhanh trí trong bộ đồ ngủ người dơi, một nghi phạm trộm cắp đã bị bắt giữ”, Sở Cảnh sát Cape Coral ra tuyên bố.

Thanh tra cảnh sát Cape Coral Michael Scarlato nói rằng: "Thật tuyệt khi thấy người dơi giữ cho thành phố được an toàn".

Ông Myvett nhận mình là một người mê siêu anh hùng và đã mua bộ đồ ngủ người dơi vào năm 2016 để giống với bộ đồ ông tặng con gái trước đó.

Cảnh sát tiết lộ nghi phạm là Justin Schimpl, 20 tuổi, bị cáo buộc đột nhập và trộm cắp nhiều vật dụng, bao gồm kính mát, tiền mặt, vòng tay và thẻ quà hơn 500 USD.

Schimpl khai rằng còn một đồng phạm tham gia vụ đột nhập, tuy nhiên cảnh sát nói rằng tên người đó “được thay đổi nhiều lần” và cũng không tìm thấy ai khác khả nghi khi khám xét xung quanh hiện trường, theo ABC News.

Schimpl bị buộc tội 2 tội đột nhập vào phương tiện giao thông, 2 tội trộm cắp vặt dưới 750 USD, một tội đột nhập vào nhà có người ở. Cơ quan chức năng cho hay Justin Schimpl là người mà cảnh sát từng biết đến từ các cuộc điều tra trước đây.

