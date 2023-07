Người Đức, Hà Lan 'mê' cá ngừ Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kể từ tháng 5, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vào EU đã phục hồi sau 4 tháng sụt giảm. Trong tháng 5, xuất khẩu cá ngừ vào EU tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 vẫn giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam vào EU hưởng lợi nhờ FTA T.N

Đáng chú ý, 5 tháng qua, trong khi các nhóm mặt hàng cá ngừ của Việt Nam xuất sang EU đều giảm so với cùng kỳ thì sản phẩm cá ngừ đóng hộp lại tăng mạnh 71% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng này đang là chủ lực, chiếm hơn 50% tổng giá trị xuất khẩu của cá ngừ Việt Nam vào EU.

Đức và Hà Lan lần lượt là 2 nước dẫn đầu về nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam trong thời gian qua với tỷ trọng lần lượt là 23% và 26%.

Đặc biệt, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng trong bối cảnh nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của EU đang giảm tới 21% về khối lượng trong 5 tháng qua và giảm đều ở hầu hết các nguồn cung chính.

Giải thích về sự tăng trưởng này, báo cáo của VASEP cho biết: Về tổng thể, do ảnh hưởng của lạm phát, cộng với lượng tồn kho cao và giá cá ngừ đóng hộp tăng nên các nhà nhập khẩu từ EU có xu hướng giảm nhập khẩu. Riêng đối với nguồn cung từ Việt Nam lại tăng do chúng ta và EU có ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA). Chính vì vậy, nguồn cung cá ngừ, đặc biệt là sản phẩm đóng hộp, được hưởng cơ chế ưu đãi thuế quan. Đó là lý do xuất khẩu sản phẩm này vào EU tăng mạnh trong tháng 5.

Cũng theo VASEP, hiện hạn ngạch ưu đãi này đã được các nhà nhập khẩu sử dụng gần hết đối với mặt hàng cá ngừ đóng hộp từ Việt Nam. Xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam nhiều khả năng sẽ giảm trong nửa cuối năm nay.