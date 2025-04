Người dùng bối rối trước cách Nintendo phát hành game cho Switch 2

Theo GameRant, Nintendo xác nhận sẽ phát hành dòng game "Switch 2 Edition" dành cho các tựa game nổi bật trên Switch đời đầu, mang đến nhiều nâng cấp về hiệu năng và nội dung. Tuy nhiên, thông tin về cách phân phối các nâng cấp này, đặc biệt với các bản vật lý, đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng.

Thông tin trên hộp của hai tựa game Switch 2 Edition do Nintendo công bố, kèm ghi chú mập mờ về cách phân phối nội dung nâng cấp, khiến cộng đồng đặt nhiều nghi vấn ẢNH: NINTENDO

Trong sự kiện Nintendo Direct gần nhất, hãng công bố các trò chơi như The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree, Kirby and the Forgotten Land, Metroid Prime 4: Beyond và Pokemon Legends: Z-A sẽ có phiên bản nâng cấp riêng dành cho Switch 2. Các bản nâng cấp này dự kiến cải thiện hình ảnh, hiệu năng và bổ sung một số chế độ chơi mới. Ví dụ, phiên bản nâng cấp của Super Mario Party Jamboree và Kirby and the Forgotten Land sẽ bổ sung chế độ chơi mở rộng chỉ có trên Switch 2.

Dù vậy, nội dung thực tế có trên băng trò chơi phiên bản vật lý của dòng game "Switch 2 Edition" lại đang gây hoang mang. Trên bìa hộp có ghi chú rằng sản phẩm bao gồm "trò chơi Nintendo Switch và gói nâng cấp Switch 2 Edition." Điều này khiến nhiều người chơi suy đoán rằng băng chỉ chứa phiên bản gốc cho Switch 1, còn nâng cấp Switch 2 phải tải về bằng mã số đi kèm (redeem code).

Tình hình càng thêm mơ hồ khi bộ phận chăm sóc khách hàng của Nintendo đưa ra các thông tin không nhất quán. Một số người dùng cho biết họ được xác nhận rằng nâng cấp sẽ chỉ có dưới dạng mã tải về. Tuy nhiên, một số phản hồi khác lại cho biết toàn bộ nội dung, bao gồm cả bản nâng cấp, sẽ có sẵn trực tiếp trên băng game phiên bản Switch 2 Edition.

Danh sách các trò chơi đã được ấn định ngày phát hành bao gồm Breath of the Wild và Tears of the Kingdom (ngày 5 tháng 6), Super Mario Party Jamboree (ngày 24 tháng 7) và Kirby and the Forgotten Land (ngày 28 tháng 8). Trong khi đó, Metroid Prime 4: Beyond sẽ ra mắt trong năm 2025. Giá bán lẻ đề xuất cho dòng game Switch 2 Edition là 69,99 USD. Tuy nhiên, những người đã sở hữu phiên bản Switch 1 có thể cần chi trả thêm 9,99 USD để nhận bản nâng cấp đối với các tựa game Zelda. Đặc biệt, người dùng đăng ký Nintendo Switch Online + Expansion Pack sẽ được truy cập miễn phí các gói nâng cấp này.

Hiện tại, Nintendo chưa đưa ra thông báo chính thức cuối cùng về việc liệu tất cả các nội dung có được tích hợp trên băng game hay không. Nhiều người dùng vẫn đang chờ đợi thông tin rõ ràng hơn khi máy chơi game Switch 2 chính thức ra mắt vào ngày 5 tháng 6.