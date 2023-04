Người dùng chuộng iPhone 14 Pro, 'ngó lơ' iPhone 14 Plus

Theo AppleInsider, báo cáo được CIRP thực hiện sau cuộc khảo sát các khách hàng Apple ở Mỹ đã mua iPhone, iPad, Mac hoặc Apple Watch mới trong quý 1/2023. Đây được xem là quý đầy đủ thứ hai dòng iPhone 14 được phát hành ra toàn cầu.



iPhone 14 Pro và 14 Pro chiếm đến 46% tổng doanh số iPhone trong quý 1/2023 tại Mỹ REUTERS

Báo cáo chỉ ra rằng, tất cả 4 biến thể iPhone 14 chiếm 75% tổng số iPhone ở Mỹ trong quý, tăng từ mức 71% mà dòng iPhone 13 đạt được trong báo cáo doanh số quý 1/2022. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max được chứng minh là phổ biến nhất trong dòng sản phẩm, lần lượt đạt 22% và 24% doanh số.

Trong khi đó, iPhone 14 chiếm 19% doanh số và iPhone 14 Plus ít phổ biến nhất với chỉ 10% doanh số. Bất chấp doanh số thấp, iPhone 14 Plus vẫn tốt hơn so với iPhone 12 mini và iPhone 13 mini cùng thời kỳ những năm trước đó khi chỉ đạt mức dưới 5% doanh số. Những mẫu iPhone đời cũ hơn vẫn bán chạy, đặc biệt iPhone 12 đã hai năm tuổi vẫn chiếm 7% tổng doanh số trong quý 1/2023.

Dữ liệu này cho thấy iPhone 14 là dòng sản phẩm mạnh mẽ nhất trong các mẫu iPhone ra mắt gần đây. Theo CIRP, hầu hết khách hàng nâng cấp từ dòng iPhone trước đó lên các mẫu cao cấp, trong khi Apple cũng thu hút những người chuyển đổi từ Android và mua iPhone lần đầu đến với các mẫu cũ hơn, ít tốn kém hơn.

Trước đó, một báo cáo của CIRP cũng chỉ ra rằng giới trẻ là lý do thúc đẩy doanh số iPhone. Đây là những người có xu hướng nâng cấp lên những chiếc iPhone mới thường xuyên nhất, điều này đặc biệt được thể hiện với các mẫu iPhone 14 Pro.