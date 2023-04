Thêm iPhone 14 về Việt Nam trong bối cảnh 'cung vượt cầu'

Thông tin từ các chuỗi bán lẻ di động tại Việt Nam xác nhận thị trường chuẩn bị về thêm một đợt iPhone 14 series mới, dự kiến phân phối trong giai đoạn ngày 11 - 20.4, với số lượng hơn 100.000 máy. Trong số này, iPhone 14 Pro Max vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất khi đây luôn là model được người Việt quan tâm.

Tuy nhiên, điều này có thể tiếp tục đè gánh nặng lên nhà bán hàng trong bối cảnh thị trường đang ảm đạm, nhu cầu mua sắm giảm và lượng hàng tồn kho vẫn còn nhiều. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá iPhone 14 series tại Việt Nam liên tiếp giảm và vẫn "chưa biết đâu là đáy" như lời của lãnh đạo một hệ thống bán lẻ từng chia sẻ.

iPhone 14 series màu tím tạo được hứng thú với khách hàng nhưng không đủ sức kích cầu Anh Quân

Không chỉ cửa hàng nhỏ phải đẩy máy đi nhanh, nhiều hệ thống đại lý lớn cũng thay đổi chiến lược kinh doanh, áp dụng nhiều chương trình giảm giá, kích cầu để xả lượng hàng tồn kho nhằm thu hồi dòng tiền kịp quay vòng. Việc tiêu thụ số lượng lớn sẽ góp phần "ghi điểm" trong mắt Apple, nâng vai trò thị trường Việt Nam, nhưng thực tế khó đạt như kỳ vọng và đang gây rối cho các đại lý ủy quyền trong việc tìm ra cửa sáng với tình hình kinh doanh hiện tại.

"Doanh thu nhiều ngành hàng sụt giảm còn 60% so với các tháng cuối năm 2022, xuống dưới điểm hòa vốn. Chưa kể phải bán với mức lợi nhuận âm do áp lực thu hồi dòng tiền và cạnh tranh của thị trường khiến cho đại lý chịu mức lỗ lớn hơn cả những tháng đóng cửa do Covid-19", đại diện một chuỗi cửa hàng tâm sự. Người này cũng tiết lộ đã có những báo cáo kinh doanh lỗ tháng 1, tháng 2 tại một số đơn vị trong ngành và dự kiến tình hình còn tiếp tục khó khăn tới hết quý 3 năm nay.

Để thích ứng với biến động thị trường, các AAR (đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam) dường như đang bị "cuốn" vào một cuộc chạy đua về giá, đẩy sản phẩm iPhone 14 series tại Việt Nam xuống thấp và vào top những thị trường có giá iPhone rẻ nhất thế giới hiện nay. Đây là điều chưa từng diễn ra ở các năm trước. Mới đây, một trong những hệ thống bán lẻ có quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam tuyên bố không ngại cạnh tranh giá bán dù trước đó đơn vị không quan tâm tới vấn đề này, thường xuyên có niêm yết cao hơn mặt bằng chung thị trường.

Đáp lại, đại diện một AAR khác khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến giá nào với hệ thống bảng giá điện tử hiện đại và hệ thống LED thông tin tức thời giúp hơn 100 cửa hàng có thể thay đổi giá bán online hay offline chỉ sau chưa tới 5 giây".

Sau những động thái trên, giá iPhone 14 series liên tục điều chỉnh và sự chênh lệch giữa các đại lý ủy quyền ở mọi cấp độ quy mô dường như rút ngắn. Thay vì chênh nhau tới vài triệu đồng như trước, giờ đây mức giá khác biệt giữa những đơn vị này chỉ dao động ở mức 200.000 - 300.000 đồng, thậm chí vài chục nghìn đồng mỗi máy. Nhờ vậy, thời điểm này người dùng tại Việt Nam có thể mua iPhone 14 với giá dưới 20 triệu đồng, mẫu iPhone 14 Plus khoảng 21,7 triệu đồng, iPhone 14 Pro từ 24,9 triệu đồng, trong khi phiên bản iPhone 14 Pro Max lần đầu "phá đáy" xuống thấp hơn mốc 27 triệu đồng.