Người dùng có nên lo lắng khi Mỹ muốn cấm router TP-Link?

Hiện nắm giữ khoảng 30 - 65% thị phần tại Mỹ, TP-Link đã bị chỉ trích vì có liên hệ với các tác nhân đe dọa từ Trung Quốc. Kể từ cuối năm 2024, TP-Link liên tục bị tấn công và có nhiều lời kêu gọi cấm sử dụng thiết bị của họ, một vấn đề đã được đưa tin lần đầu vào tháng 2.2025.

Lệnh cấm router TP-Link của Mỹ có thể khiến nhiều người đặt dấu hỏi về an ninh ẢNH: Chụp màn hình

Mặc dù phần cứng của TP-Link đã bị chỉ trích trong các cuộc tấn công gần đây, những người trong ngành an ninh cho rằng các cáo buộc từ chính phủ Mỹ là khó hiểu, trong khi bản thân TP-Link cũng phủ nhận các cáo buộc.

Những điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng: Liệu có nên tiếp tục sử dụng router TP-Link hay đây chỉ là một chiến dịch bôi nhọ nhằm hạ bệ một công ty Trung Quốc?

Điều gì khiến Mỹ muốn cấm TP-Link?

Lệnh cấm tiềm tàng đối với TP-Link đã được đề xuất từ cuối năm 2024 sau một báo cáo của Microsoft cho thấy mạng lưới router TP-Link đã bị tin tặc Trung Quốc xâm nhập. Chính phủ Mỹ cũng đã mở cuộc điều tra an ninh đối với TP-Link sau những cáo buộc về hành vi định giá phá hoại trên thị trường. Các quan chức cho rằng TP-Link đã nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc để hạ giá nhằm tạo ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, Check Point Research đã phát hiện phần mềm độc hại nhắm vào router TP-Link, quy kết các cuộc tấn công này cho một nhóm tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc. TP-Link đã cảnh báo về việc phần cứng của họ bị xâm nhập và sử dụng để tấn công các tài khoản Microsoft 365.

Router TP-Link được sử dụng khá phổ biến tại các gia đình Mỹ ẢNH: Maketecheasier

Đáng chú ý, TP-Link đã tách hoạt động tại Trung Quốc và Mỹ vào năm 2022, với trụ sở chính tại Mỹ đặt ở Irvine, California, nhằm xây dựng tính chính danh và tách biệt khỏi nguồn gốc Trung Quốc. Tuy nhiên, sự tách biệt này vẫn chưa đủ để xoa dịu lo ngại về an ninh. Vào tháng 10.2025, các cơ quan liên bang Mỹ đã ủng hộ đề xuất cấm phần cứng TP-Link khi cho rằng công ty này "chưa thực sự độc lập".

TP-Link kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, nhấn mạnh rằng họ cam kết cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, người dùng không cần phải hoảng loạn hay vội vàng bán thiết bị TP-Link của mình. Mặc dù chính phủ Mỹ coi TP-Link là một mối đe dọa, nhưng phần lớn lo ngại này chủ yếu liên quan đến việc bảo vệ các mạng lưới quan trọng của doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, lệnh cấm TP-Link không diễn ra ngay lập tức và nếu có sẽ chỉ áp dụng cho các hệ thống quan trọng trước khi mở rộng ra người dùng. Khách hàng TP-Link chỉ đơn giản cần theo dõi tình hình và không nên hoảng sợ ở thời điểm hiện tại, ít nhất thiết bị vẫn có thể truy cập vào internet.