Vì sao Mỹ 'quyết tâm' cấm cửa router của TP-Link?

Các bộ định tuyến (router) Wi-Fi của TP-Link, một thương hiệu quen thuộc trong nhiều gia đình, đang phải đối mặt với nguy cơ bị cấm bán hoàn toàn tại thị trường Mỹ. Đề xuất cấm vận này ban đầu được đưa ra bởi Bộ Thương mại Mỹ và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ hàng loạt cơ quan liên bang quyền lực khác, gồm Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp...

Vậy, lý do đằng sau động thái cứng rắn này là gì?

Thiết bị mạng TP-Link đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

Sau nhiều tháng đánh giá rủi ro, các nhà điều tra liên bang kết luận rằng các sản phẩm của TP-Link gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Mối lo ngại tập trung vào mối liên hệ của công ty này với Trung Quốc, đặc biệt khi các thiết bị router là cửa ngõ xử lý toàn bộ dữ liệu và kết nối internet nhạy cảm của người dùng.

Nhiều cơ quan của Mỹ đề xuất cấm vận TP-Link vì lo ngại an ninh quốc gia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Mặc dù TP-Link Systems hiện là công ty có trụ sở tại Irvine, California (Mỹ), nó vốn được tách ra từ công ty mẹ ở Trung Quốc là TP-Link Technologies. Các quan chức chính phủ lo ngại rằng công ty con tại Mỹ vẫn còn mối liên hệ với hoạt động tại Trung Quốc.

Phản bác lại cáo buộc, bà Ricca Silverio, nữ phát ngôn viên của TP-Link Systems, tuyên bố công ty "mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc rằng sản phẩm của họ gây rủi ro an ninh quốc gia cho Mỹ".

Mức độ phổ biến của TP-Link tại Mỹ là không thể bàn cãi, dù các con số thống kê còn gây tranh cãi. Trong một buổi điều trần trước Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện Mỹ, cựu Giám đốc an ninh mạng Rob Joyce tại NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ) đã ước tính TP-Link chiếm ít nhất 60% thị trường bán lẻ Wi-Fi tại Mỹ. Tuy nhiên, trang web của TP-Link Systems lại đưa ra con số khiêm tốn hơn là 36,6%.

Dù con số chính xác là bao nhiêu, TP-Link rõ ràng là một trong những thương hiệu router Wi-Fi lớn nhất tại Mỹ. Một lệnh cấm sẽ giáng đòn mạnh vào công ty này, khiến các hệ thống mạng lưới (mesh) vốn được đánh giá cao của họ biến mất khỏi các kệ hàng.

Điều gì xảy ra nếu TP-Link bị cấm?

Câu hỏi lớn nhất người dùng đặt ra: "Router TP-Link tôi đang dùng có ngừng hoạt động không?"

Câu trả lời là không. Các quan chức lưu ý rằng lệnh cấm (nếu được thông qua) sẽ áp dụng cho việc bán các thiết bị trong tương lai. Điều này có nghĩa là các nhà bán lẻ trên toàn quốc sẽ phải gỡ bỏ sản phẩm TP-Link, nhưng các thiết bị mà người dùng đã sở hữu vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, người dùng vẫn được khuyến cáo nên cân nhắc về các rủi ro bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

Tác động của lệnh cấm này được dự đoán là không nhỏ. Việc thiếu vắng một 'ông lớn' như TP-Link có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt thiết bị mạng và làm tăng giá các sản phẩm từ những thương hiệu cạnh tranh như Netgear, Asus, Amazon hay D-Link.

Một điều chưa rõ ràng là lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến đâu. TP-Link không chỉ sản xuất router và hệ thống mesh, họ còn sở hữu các thương hiệu con nổi tiếng về nhà thông minh như Kasa Smart và Tapo (với các ổ cắm thông minh) hay các bộ mở rộng sóng Wi-Fi. Hiện chưa rõ liệu các sản phẩm này có bị 'vạ lây' hay không, nhưng nếu lo ngại về bảo mật router là có thật, các chuyên gia cho rằng việc tránh xa các sản phẩm khác cùng thương hiệu cũng là một động thái thông minh.