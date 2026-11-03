Người dùng ColorOS 17 được trải nghiệm tác nhân AI trên smartphone

Theo Android Authority, hệ điều hành ColorOS 17 được phát triển dựa trên nền tảng Android 17, lần đầu tiên được trang bị trên dòng Find X10. Thay vì tích hợp nhiều AI riêng lẻ, Oppo đã đưa AI Agent (tác nhân AI) tích hợp sâu vào hệ điều hành với giao diện mượt hơn, xoay quanh nền tảng AI Mind.

AI Mind Pilot: từ trả lời sang làm hộ

AI Mind Pilot là tính năng mới nổi bật nhất. Nó giúp lập kế hoạch và thực hiện tác vụ nhiều bước trên ảnh và file trong máy khi người dùng cho phép. Ví dụ, trí tuệ nhân tạo có thể đổi tên và sắp xếp file theo nội dung và ngày.

Trước chuyến đi du lịch, AI Agent của Oppo có thể gom các nội dung liên quan thành lịch trình, hiển thị dưới dạng website hoặc bài thuyết trình. Sau khi kết thúc chuyến đi, AI sẽ sắp xếp ảnh trong album theo địa điểm hoặc lọc ra các album ảnh của từng người.

ColorOS 17 đưa AI Agent lên smartphone ẢNH: KHƯƠNG NHA

Agent Mode tích hợp các dịch vụ AI của OpenAI (ChatGPT) và Manusd. Người dùng có thể kết nối tài khoản trả phí của mình, còn lượt dùng miễn phí khác nhau theo quốc gia. Theo Android Authority, Oppo tích hợp mô hình của OpenAI và Manus qua API. ColorOS 17 dùng mô hình trên máy cho tác vụ cục bộ như tìm hoặc đổi tên file. Các file này không được chia sẻ với Manus, theo tuyên bố của hãng.

Trong khi đó, chế độ Ask Mode có từ ColorOS 16 vẫn được giữ. Nó hỏi cùng lúc Gemini, Perplexity và ChatGPT rồi hiện kết quả cạnh nhau, dùng ngữ cảnh từ AI Mind Space. Gemini và Circle to Search của Google cũng có sẵn trên máy.

AI giúp phát hiện deepfake

Một tính năng AI quan trọng với người dùng được tích hợp sẵn trong ColorOS 17 là Call Guard AI. Máy sẽ gửi cảnh báo khi phát hiện giọng nói giả và deepfake khuôn mặt trong cuộc gọi thoại, video.

Ngoài ra, ColorOS 17 có nhiều tính năng AI khác chạy ở cấp hệ thống. Trong đó có AI Photo Agent cho phép người dùng sửa ảnh bằng câu lệnh hoặc theo gợi ý của AI. Style Match cho phép áp dụng tông màu và phong cách của ảnh mẫu lên ảnh cần chỉnh sửa. Tuy nhiên, tính năng này mới chỉ áp dụng cho ảnh tĩnh.

ColorOS 17 chạy các mô hình AI ngay trên thiết bị để đảm bảo quyền riêng tư, kết hợp AI chạy trên cloud ẢNH: KHƯƠNG NHA

AI Mind Space cũng được nâng cấp khi có thể lưu tài liệu, link video (YouTube, TikTok), biến thành "ký ức" tìm kiếm được. Trong khi đó, AI Mind Suggest sẽ tổng hợp các bản tin buổi sáng, nhắc lịch trình, chuyến bay hoặc gợi ý nhạc Spotify khi người dùng sử dụng tai nghe.

Theo 9to5Google, AI Mind Space cho hiệu suất không thua kém Pixel Screenshots của Google và Essential Space của Nothing.

Vấn đề về quyền riêng tư

Khác với trí tuệ nhân tạo thông thường, AI Agent cần được người dùng cấp quyền truy cập vào các tệp và hình ảnh liên quan đến tác vụ. Oppo cho biết để giải quyết bài toán về quyền riêng tư, Agent Mode lập chỉ mục và hiểu file, ảnh ngay trên máy. Bản gốc không được gửi cho dịch vụ AI bên thứ ba nếu người dùng chưa đồng ý.

Hãng cũng mã hóa đầu-cuối khi AI xử lý trên cloud, kết hợp Private Computing Cloud (PCC). Công nghệ bảo mật hậu lượng tử được tích hợp để mã hóa kép cho dữ liệu khi xử lý giữa máy và cloud. Các tác vụ xử lý cục bộ được thực hiện trực tiếp trên thiết bị.

Android Authority cho rằng phần lớn việc lập chỉ mục diễn ra trên máy. ColorOS 17 đã biến AI từ chatbot thành agent làm việc thật trên dữ liệu cá nhân. Cách làm là kết hợp mô hình trên máy với agent bên ngoài như Manus và ChatGPT.