Oppo nâng tầm công nghệ xử lý hình ảnh trên smartphone

Oppo vừa giới thiệu hệ thống camera mới trên smartphone cao cấp Find X10 series. Đây là smartphone đầu tiên trong ngành có hệ thống 3 ống kính sau có cùng độ phân giải 200 MP, phát triển cùng Hasselblad.

Để tối ưu hóa phần cứng độ phân giải cao cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, lần đầu tiên trong ngành di động, có một smartphone áp dụng chế độ chụp mặc định 26 MP xuyên suốt dải tiêu cự từ góc siêu rộng đến zoom 9,9x.

Theo công bố từ hãng, nâng cấp này giúp hình ảnh đạt độ chi tiết tốt hơn so với độ phân giải chuẩn 12 MP truyền thống. Khi cần độ chi tiết tối đa cho in ấn hoặc hậu kỳ chuyên sâu, người dùng có thể chuyển sang chế độ Hasselblad Hi-Res Mode để chụp ở độ phân giải 50 MP hoặc 200 MP.

Oppo Find X10 series là smartphone đầu tiên có ba ống kính sau cùng độ phân giải 200 MP ẢNH: KHẢI MINH

Find X10 được trang bị thuật toán xử lý hình ảnh LUMO do Oppo phát triển. Công nghệ này tập trung giữ lại màu sắc, sắc độ và chi tiết vốn có của khung cảnh, để mỗi bức ảnh phản ánh trung thực những gì người dùng nhìn thấy.

Một đột phá mới trong công nghệ xử lý hình ảnh của Oppo là Find X10 được trang bị thêm một camera giúp tái tạo màu đặc biệt. Ống kính này hoạt động như mắt người, giúp thu thập thông tin màu sắc đa phổ từ môi trường. Dữ liệu bổ sung này giúp thuật toán hình ảnh LUMO xử lý và tái tạo màu sắc chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng, từ những sắc độ của cảnh quan thiên nhiên đến màu da người.

Thay vì tăng sáng đồng đều trên toàn bộ khung hình, hệ thống ưu tiên duy trì sự tương quan tự nhiên giữa vùng sáng và vùng tối, qua đó, hình ảnh giữ được chiều sâu và cảm xúc vốn có, ngay cả trong những bối cảnh ánh sáng phức tạp như chụp chân dung ngược sáng.

Để hình ảnh thật nhất với mắt người, công nghệ này cũng hạn chế làm nét quá mức, khử nhiễu quá mạnh hoặc bổ sung chi tiết do AI tạo ra. Nhờ vậy, kết cấu bề mặt và các chi tiết quang học được camera ghi nhận vẫn giữ được vẻ tự nhiên.

Ngoài chụp ảnh, Find X10 cũng có nhiều nâng cấp về khả năng quay video. Máy hỗ trợ quay 4K 60fps trên toàn bộ camera sau. Công nghệ DeepPix tích hợp trên camera chính 200 MP cho phép video đạt dải động cao lên đến 17-stop.

Tại Việt Nam, Find X10 được chào bán với giá 34,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Bản 512 GB đắt hơn 5 triệu đồng. Find X10 Pro Max dùng RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB, có giá 49,9 triệu đồng.

Máy chạy hệ điều hành ColorOS 17, vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M cho bản tiêu chuẩn và chip MediaTek Dimensity 9600 Pro cho Find X10 Pro Max. Cả hai dùng công nghệ pin silicon-carbon với dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc nhanh không dây 50 W.