Người đứng đầu phải tiếp dân, đối thoại, giải quyết từ nơi phát sinh

Ngày 27.7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về hai nội dung.

Thứ nhất, đánh giá tổ chức và hoạt động của ngành sau hơn một năm sắp xếp, chỉ rõ điểm nghẽn về thể chế, bộ máy, phương thức hoạt động và hiệu lực thực hiện kết luận.

Thứ hai, cho ý kiến hoàn thiện Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 quan điểm, trong đó cần bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Thanh tra phải đúng chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục; khách quan, công tâm, độc lập trong đánh giá, kết luận và chịu trách nhiệm về kết quả. Phân cấp, phân quyền đến đâu thì trách nhiệm giải trình, thanh tra, kiểm tra và cơ chế kiểm soát phải theo đến đó. Kế đó, thanh tra phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, kỷ luật, kỷ cương và phát triển làm mục tiêu cao nhất. Thanh tra phải góp phần làm trong sạch bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo môi trường minh bạch cho phát triển. Xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đồng thời bảo vệ người làm đúng, dám đổi mới vì lợi ích chung. Cùng đó, cần chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thanh tra phải tập trung vào lĩnh vực, địa bàn, khâu quản lý có nguy cơ cao, dấu hiệu bất thường hoặc được nhân dân quan tâm. Cạnh đó, cần lấy kết quả khắc phục sau thanh tra và chuyển biến trong quản lý làm thước đo. Mọi kiến nghị phải rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả. Song song đó, tổ chức bộ máy, thẩm quyền của ngành phải đồng bộ với hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp, thông suốt nhưng không xa cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng ngành Thanh tra liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại; kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra. Ngành Thanh tra phải là hình mẫu về kỷ luật, liêm chính, trách nhiệm công vụ. Không gian buổi làm việc ẢNH: TTXVN 7 nhiệm vụ trọng tâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Thanh tra phải tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, chấn chỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra. Thứ hai, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Thứ ba, tập trung xử lý kết luận, kiến nghị tồn đọng. Xây dựng hệ thống theo dõi chung, báo cáo định kỳ.