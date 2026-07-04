Thanh tra Chính phủ chuyển công an 2 vụ việc hình sự về kinh doanh xăng dầu

Chiều 4.7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Theo tài liệu phục vụ hội nghị được công bố, các lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, phòng chống tham nhũng… đạt nhiều kết quả tích cực.

Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển 2 vụ việc sang công an liên quan đến kinh doanh xăng dầu ẢNH MINH HỌA: T.N

6 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra đã thực hiện nhiều chuyên đề trên phạm vi cả nước, theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch và thành lập tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện thanh tra đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài. Hôm 30.6, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng về kết quả thanh tra chuyên đề này.

Thanh tra Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch và thành lập tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Các đơn vị đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Thanh tra Chính phủ sẽ tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo Thủ tướng trước 10.7.

Đáng chú ý, đối với hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu, Thanh tra Chính phủ thành lập 3 đoàn thanh tra. Hiện nay các đoàn đang thanh tra trực tiếp và đã có kết quả bước đầu, chuyển 2 vụ việc vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan công an.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thống kê cho thấy các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 1.506 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, qua đó phát hiện 16 đơn vị vi phạm.

Trong kỳ báo cáo có 267.367 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; 4.261 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập (chiếm 1,6%); tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập 1.467 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Số vụ việc tham nhũng, lãng phí phát hiện qua hoạt động kiểm tra nội bộ là 11 vụ, 18 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 8 vụ, 2 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 2 vụ, 6 người.

Đặc biệt, có 18 trường hợp bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, lãng phí; đã xử lý hình sự 10 người, xử lý kỷ luật 11 người.