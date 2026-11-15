Người dùng máy tính phải chờ đến khi nào để mua ổ cứng giá rẻ hơn?

Khi ngành công nghiệp không ngừng phát triển, người dùng máy tính đang phải đối mặt với một thách thức lớn: giá linh kiện liên tục tăng cao. Hiện tượng gọi là "RAMageddon" đã khiến giá RAM, bộ xử lý và card đồ họa trở nên đắt đỏ hơn, gợi nhớ đến tình trạng khan hiếm linh kiện vào năm 2020.

Giá ổ cứng có thể bắt đầu giảm từ năm sau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTO-GEEK

Trong khi đó, ổ cứng (bao gồm cả HDD và SSD) lại ít bị ảnh hưởng hơn. Dù chọn ổ cứng cao cấp với dung lượng lưu trữ lên đến hơn 20 terabyte (TB) hay loại ở phân khúc dung lượng thấp hơn, người dùng vẫn sẽ phải trả giá cao hơn do tình trạng thiếu chip. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt ổ cứng đang dần phục hồi, mặc dù quá trình có thể mất vài năm.

Mọi thứ bắt nguồn từ chính sự thú vị của thị trường ổ cứng. Mặc dù đang dần bị thay thế bởi SSD, HDD vẫn có những ứng dụng riêng. Trong khi HDD không lý tưởng cho việc chơi game và thường chậm hơn so với SSD, nhưng chúng vẫn hiệu quả trong việc lưu trữ lượng lớn dữ liệu như ảnh, video và tài liệu. Hơn nữa, HDD thường có độ bền cao nhờ kinh nghiệm sản xuất của các công ty trong nhiều thập kỷ qua.

Chính sự tồn tại của HDD đã giúp kìm hãm sự tăng giá mạnh mẽ của SSD, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng khan hiếm bộ nhớ flash. Các chuyên gia dự đoán 2027 sẽ là năm đầu tiên ghi nhận mức giảm giá dành cho thị trường ổ cứng, mặc dù chỉ là mức giảm nhẹ. Trong bối cảnh hiện tại, bất kỳ khoản tiết kiệm nào cũng đều có giá trị dài hạn.

Đối với những ai đang có ý định lắp ráp máy tính hoặc nâng cấp ổ cứng, tốt hơn hết nên chờ đợi ít nhất đến cuối năm 2027. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng phải đến năm 2029 hoặc 2030, giá bán ổ cứng mới bắt đầu giảm mạnh và rõ rệt hơn. Tuy nhiên, sẽ khó xảy ra khả năng ổ cứng sẽ giảm giá xuống mức như trước đại dịch Covid-19.