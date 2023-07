Người dùng ngày càng yêu thích Apple Maps

Trước đây, Apple Maps từng nhận nhiều phàn nàn từ người dùng vì hướng dẫn họ đi vào các tuyến đường nguy hiểm. Theo Business Insider, công ty đã sa thải giám đốc điều hành giám sát của Apple Maps và đích thân CEO Tim Cook phải đưa ra lời xin lỗi.

Trong 10 năm qua, Apple đã bổ sung một loạt tính năng mới như chỉ đường phương tiện công cộng, cho phép người dùng hiển thị ứng dụng trên bảng điều khiển ô tô.

Những nỗ lực của Apple đang phát huy tác dụng khi thành công thu hút thêm người dùng mới Chụp màn hình

Nhà phân tích ngành hàng không ở New York Jason Rabinowitz cho biết vì thất vọng với phiên bản đầu tiên của Apple Maps, ông đã chuyển sang sử dụng Android để truy cập Google Maps dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ông đã quay lại dùng iPhone và Apple Maps sau khi hãng cập nhật các tính năng phương tiện công cộng mới. Rabinowitz nhận thấy Apple Maps có giao diện đẹp mắt, đồng thời cung cấp các hướng chuyển tuyến công cộng nhanh và thuận lợi hơn so với Google Maps. Ngoài ra, ứng dụng của Apple cũng tính đến những gián đoạn trong giao thông như mất điện ở tàu điện ngầm tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.



Biên tập viên trang tin tức về smartphone Tom's Guide Tom Pritchard cho biết Apple Maps có giao diện đơn giản và thiết kế bản đồ gọn gàng, trong khi đó, Google Maps phù hợp với những người muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của họ để lựa chọn những thông tin nào sẽ được hiển thị.

Trong bản cập nhật iOS 16, ứng dụng bản đồ của Apple cho phép người dùng lên kế hoạch cho các chuyến đi nhiều điểm dừng, xem giá vé phương tiện công cộng và điều hướng các khu vực bằng tùy chọn chế độ xem đường phố.

Vào tháng 1.2023, Apple Maps cập nhật tính năng đặt chỗ nhà hàng và tìm kiếm giao dịch tại các cửa hàng gần đó, một dấu hiệu cho thấy nhà sản xuất iPhone muốn Apple Maps không chỉ là một ứng dụng bản đồ thông thường. Trên iOS 17 được ra mắt vào tháng 9 năm nay, người dùng có thể tìm kiếm các trạm sạc ô tô điện dọc theo tuyến đường và tải xuống bản đồ để xem mà không cần dịch vụ di động.