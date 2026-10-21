Người đứng sau 'Nàng thơ', 'Hỏa ca', giành Chiến tướng 'Anh trai vượt ngàn chông gai' là ai?

Trước khi được khán giả chú ý tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, It's CHARLES. có gần một thập niên theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Bắt đầu từ năm 2017, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn hình ảnh.

Từ hậu trường Vpop đến sân khấu 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

It's CHARLES. (tên thật là Huỳnh Phương Duy) từng tham gia Giọng hát Việt 2018. Sau cuộc thi, anh quyết định sử dụng tiền tiết kiệm để nghỉ việc, dành toàn bộ thời gian cho âm nhạc. Không chỉ theo đuổi ca hát, anh còn tự học sáng tác, hòa âm phối khí để chủ động hơn trong quá trình làm nghề.

Một trong những dấu ấn của It's CHARLES. là vai trò đạo diễn hình ảnh trong các MV như Nàng thơ của Hoàng Dũng và Giữa đại lộ đông tây của Uyên Linh. Trong khi đó, ở lĩnh vực sáng tác, anh được biết đến qua những ca khúc chủ đề của các chương trình truyền hình.

It's CHARLES. được khán giả chú ý qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 Ảnh: NVCC

Anh là người đứng sau Hỏa ca của Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Hảo tâm của mùa giải 2026 và Show me của Tân Binh Toàn Năng. Dù đảm nhiệm nhiều vai trò, hành trình làm nghề của It's CHARLES. không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh từng tự ti về chất giọng counter-tenor, có âm sắc mỏng nhẹ. Trong bối cảnh bản thân phải đối diện với những định kiến về giọng hát, anh không từ bỏ mà tìm cách phát huy màu sắc riêng, đồng thời tham gia sản xuất giọng hát cho các nghệ sĩ khác.

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, It's CHARLES. gây chú ý với sân khấu solo Dear và tiết mục Dạt vào tim em cùng Tổ đội Sóng Ngầm. Bản phối kết hợp chất liệu dân gian đương đại với hip-hop và R&B, tạo nên màu sắc khác biệt cho tiết mục.

Anh tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách qua Quá khứ còn lại gì cùng Nhà Củi Lửa và Mời buồn sang chơi với Nhà Long Mã. Tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, It's CHARLES. giành danh hiệu Chiến tướng tại Công diễn 3 và Công diễn 5, đồng thời góp mặt trong đội hình Gia tộc toàn năng. Anh cũng được trao giải Anh tài kiến tạo giai điệu X-Innovators, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực sáng tạo âm nhạc tại chương trình.

Bản tình ca dành tặng người bạn đời của It's CHARLES

Sau hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai, It's CHARLES. lựa chọn phát hành MV Em tên là Chi thay vì giới thiệu một ca khúc hoàn toàn mới. Sản phẩm được thu âm và quay MV từ ba năm trước.

It's CHARLES. phát hành MV Em tên là Chi, ca khúc được anh sáng tác để dành tặng người bạn đời Ảnh: NVCC

Ca khúc là món quà anh dành tặng người bạn đời, nữ nghệ sĩ Kim Chi Sun. Cả hai từng gắn bó trong dự án CHICHA22 và cùng theo đuổi con đường âm nhạc. MV Em tên là Chi được sáng tác, ghi hình trước khi họ kết hôn.

Việc phát hành sản phẩm ở thời điểm hiện tại cũng cho thấy một khía cạnh khác của It's CHARLES. sau chương trình. Bên cạnh những tiết mục giàu năng lượng trên sân khấu, anh trở về với một sáng tác mang tính cá nhân, gắn với câu chuyện tình cảm của mình.

Từ một nghệ sĩ hoạt động phía sau những sản phẩm âm nhạc đến gương mặt được chú ý tại Anh trai vượt ngàn chông gai, It's CHARLES. cho thấy quá trình tích lũy nghề nghiệp qua nhiều vai trò. Với anh, sân khấu truyền hình mở ra cơ hội tiếp cận công chúng rộng hơn, trong khi sáng tác và sản xuất vẫn là những phần quan trọng trong hành trình âm nhạc.