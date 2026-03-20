Người dùng Trung Quốc đổ xô mua máy Mac cũ

Kiến Văn
20/03/2026 19:14 GMT+7

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ làm tăng giá RAM và SSD mà còn khiến thị trường máy Mac thêm phần sôi động.

Tại Trung Quốc, người dùng đang tìm kiếm máy Mac cũ để chạy OpenClaw, một trong những công cụ AI nổi bật hiện nay có khả năng tự động xử lý các tác vụ cá nhân như gửi email và mua sắm trực tuyến.

Mặc dù OpenClaw có thể được tải xuống miễn phí, nhưng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật. Để đảm bảo an toàn, nhiều người chọn sử dụng thiết bị riêng biệt, dẫn đến nhu cầu tăng cao và đẩy giá bán MacBook cũ cao hơn.

Theo Jeremy Ji, Giám đốc chiến lược của ATRenew, sự gia tăng nhu cầu này giống như một làn sóng mới trong thời kỳ đại dịch. Tính từ tháng 3 đến 5.2026, giá các sản phẩm Apple đã qua sử dụng giữ ở mức cao, một điều khá bất thường cho mùa xuân. ATRenew hiện là nhà bán lẻ đồ điện tử đã qua sử dụng hợp tác với Apple và JD.com tại Trung Quốc.

Nhiều máy Mac được săn đón

Ghi nhận từ ATRenew, Mac mini trở thành mẫu máy Mac được lựa chọn hàng đầu cho những người tiên phong sử dụng OpenClaw nhờ vào việc sử dụng chip tiết kiệm năng lượng do Apple sản xuất. Báo cáo cũng chỉ ra mức tăng của giá máy Mac cũ đã lên đến 15%.

Theo dự đoán của lãnh đạo ATRenew, nhu cầu đối với máy Mac cũ sẽ tiếp tục tăng trong suốt cả năm và nhà bán lẻ này phải tăng giá thu mua lại để đáp ứng nguồn cung. Năm ngoái, công ty xử lý trung bình khoảng 100.000 thiết bị mỗi ngày và Jeremy Ji kỳ vọng doanh số máy Mac cũ sẽ tăng từ 15% đến 20%.

CEO Jensen Huang của Nvidia đã gọi OpenClaw là "ChatGPT tiếp theo", mô tả đây là dự án mã nguồn mở phổ biến nhất trong lịch sử. Với việc Tencent và các công ty công nghệ Trung Quốc khác đang đổ xô sử dụng OpenClaw để thu hút người dùng, nhu cầu tại Trung Quốc hiện vượt xa cả Mỹ.

Xu hướng này có khả năng tiếp tục phát triển khi ngày càng nhiều người cảm thấy thoải mái hơn với việc tích hợp AI vào cuộc sống. Nếu đang cân nhắc mua một máy Mac mới hoặc đã qua sử dụng, đây được xem là thời điểm tốt nhất vì giá bán của chúng dự kiến tiếp tục tăng trong tương lai gần.

