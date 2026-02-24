6 thiết bị công nghệ đã qua sử dụng nên tránh mua

Tuy nhiên, việc tiết kiệm chi tiêu đối với thiết bị đã qua sử dụng có thể dẫn đến những nguy cơ, thậm chí nghiêm trọng, cho người dùng. Trong đó, một số thiết bị công nghệ mà người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua đồ đã qua sử dụng do rủi ro cao hoặc chi phí không tương xứng.

Nhiều thiết bị công nghệ đã qua sử dụng có nguy cơ gây hại hơn cho người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Thiết bị đeo tay

Thiết bị đeo tay như đồng hồ thông minh đang trở nên phổ biến, nhưng pin lithium trong các thiết bị này thường bị suy giảm sau mỗi lần sạc. Nhiều thiết bị không cho phép thay pin, do đó việc mua một thiết bị đeo tay đã qua sử dụng có thể dẫn đến việc người dùng phải thay thế nó sớm hơn dự kiến. Ngoài ra, khả năng chống nước và bụi của thiết bị cũng có thể bị giảm sút theo thời gian, khiến chúng không còn bền bỉ.

Tai nghe nhét tai

Mặc dù tai nghe không dây đang trở thành xu hướng nhưng việc mua tai nghe đã qua sử dụng có thể gây ra vấn đề vệ sinh nghiêm trọng. Ngay cả khi thay thế đầu mút tai, việc làm sạch hoàn toàn là rất khó. Hơn nữa, pin trong tai nghe không thể thay thế được và việc tháo lắp có thể gây hư hại. Do đó, người dùng nên xem xét việc mua tai nghe mới với giá hợp lý để đảm bảo chất lượng và sự thoải mái.

Ổ cứng thể rắn (SSD)

Ổ SSD mang lại hiệu suất vượt trội so với ổ cứng truyền thống, tuy nhiên việc mua ổ SSD đã qua sử dụng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỗi lần ghi dữ liệu vào SSD sẽ làm giảm chất lượng của các ô nhớ và ổ đĩa có thể hỏng bất cứ lúc nào, ngay cả khi tình trạng hiển thị 100%. Nhiệt độ cao cũng có thể làm tăng tốc độ xuống cấp của ổ. Nếu quyết định mua SSD đã qua sử dụng, hãy yêu cầu người bán cung cấp thông tin về tổng số terabyte đã ghi (TBW) và ưu tiên những ổ có tản nhiệt để giảm nguy cơ hỏng hóc.

Giá tăng chóng mặt của SSD gần đây khiến nhiều người chuyển sang chọn sản phẩm đã qua sử dụng ẢNH: REUTERS

Robot hút bụi

Robot hút bụi đã trở nên phổ biến từ năm 2002, nhưng việc mua robot hút bụi cũ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Pin lithium trong các thiết bị này có thể xuống cấp nhanh chóng và việc tìm kiếm phụ tùng thay thế cũng không dễ dàng. Hơn nữa, việc hỗ trợ phần mềm cho các mẫu máy cũ có thể không còn khiến chúng không tương thích với các hệ thống nhà thông minh hiện đại. Đặc biệt, nguy cơ robot hút bụi đã qua sử dụng bị nhiễm phần mềm độc hại là điều cần lưu ý.

TV OLED

TV OLED nổi bật với chất lượng hình ảnh tuyệt vời, nhưng việc mua một chiếc TV OLED cũ có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan. Các mẫu OLED đời đầu dễ bị hiện tượng "cháy hình" và độ sáng của chúng có thể giảm theo thời gian. Hơn nữa, giá thành của công nghệ này đã giảm đáng kể, với nhiều mẫu TV mới có chất lượng tốt hơn và đi kèm bảo hành - điều mà người dùng khó nhận được khi mua TV cũ.

Camera an ninh

Việc nâng cấp hệ thống an ninh nhà cửa bằng camera an ninh là một xu hướng phổ biến, nhưng mua camera đã qua sử dụng có thể mang lại nhiều rủi ro. Không thể đảm bảo rằng camera không bị xâm nhập hay đã được reset đúng cách. Việc tiết kiệm một khoản tiền nhỏ có thể dẫn đến nguy cơ lớn về an ninh khi những chiếc camera trở thành cửa ngõ cho kẻ gian theo dõi hoặc lây nhiễm phần mềm độc hại vào mạng lưới thiết bị. Hơn nữa, camera an ninh mới không quá đắt và thường đi kèm với các bản cập nhật bảo mật cần thiết.