Người dùng Trung Quốc hối hận vì mua kính AI Xiaomi

Hồi tháng 6, kính AI (trí tuệ nhân tạo) của Xiaomi tạo nên cơn sốt khi 50.000 chiếc được bán ra sau ba ngày mở bán. Với giá từ 1.999 nhân dân tệ (7,4 triệu đồng), kính thông minh này được tích hợp trợ lý AI, có thể quay phim, chụp hình, quét QR để thanh toán hoặc dịch trực tiếp văn bản theo thời gian thực.

Cơn sốt kính AI Xiaomi khiến cả Huawei và Alibaba không thể ngồi yên, nhanh chóng gia nhập thị trường tiềm năng này. Tuy nhiên, trái với tham vọng sẽ mở ra cuộc cách mạng công nghệ, những người dùng đầu tiên nhanh chóng nhận ra trải nghiệm kính thông minh của Xiaomi kém xa những gì được quảng cáo. Làn sóng hoàn trả đang diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc.

"Chiếc cùm nặng nề vô dụng trên mũi"

Trang công nghệ Sina dẫn lời Li Cheng, một người dùng kính Xiaomi cho biết, chỉ sau 3 giờ trải nghiệm, anh đã nói lời tạm biệt. Lý do hấp dẫn nhất khiến anh chi 1.999 nhân dân tệ để mua kính là khả năng chụp ảnh và dịch thuật theo thời gian thực. Ngay sau khi nhận kính, anh đã mở một video truyền hình thực tế về du lịch Nhật Bản, gọi trợ lý ảo Super Xiaomi AI lên để dịch thuật nhưng anh nhanh chóng nhận ra vấn đề. Bản dịch của AI trên màn hình gần như không khớp với phụ đề trong video, độ trễ vài giây làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của anh. Có đoạn, trợ lý AI nói: "Tôi biết từng từ nhưng không hiểu nghĩa chúng là gì khi ghép thành câu".

Người dùng trải nghiệm kính thông minh của Xiaomi ẢNH: DANNIEVR

Đáng thất vọng hơn, trải nghiệm camera trên kính được mô tả không tốt. Li Cheng cho biết anh chụp vài tấm ảnh trong phòng nhưng kết quả như "ảnh cũ được phục chế bằng AI". Xiaomi cho biết kính thông minh được trang bị camera 12 megapixel, quay video 2K tốc độ 30 hình/giây. Tuy nhiên, Li Cheng cho biết video anh quay thường bị giật, tốc độ khung hình không bắt kịp chuyển động của ống kính.

Không nản lòng, Li Cheng tiếp tục thử tính năng "nhận dạng thông minh". Anh cho kính quét hình ảnh một con Labubu và nhận về câu trả lời: "Đây là thú nhồi bông". Không hài lòng, anh hỏi về thương hiệu, trợ lý AI đáp: "Tôi vẫn phải học tiếp về cái này".

Sau đó Li Cheng quyết định hoàn trả sản phẩm, đăng lại các trải nghiệm lên mạng xã hội và nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Phần lớn người dùng kể lại thất vọng của mình khi dùng kính AI Xiaomi.

Ngoài những người như Li Cheng trả lại sản phẩm vì "tính năng vô dụng", một số người như Ma Ning lại nói thiết bị như chiếc cùm nặng nề đeo trên mũi. Ma Ning bị cận nên cô phải đeo thêm tròng kính khoảng 15 g, cộng thêm 40 g của kính, Xiaomi AI Glasses vẫn nặng hơn khoảng 10 g so với kính thông thường của cô.

Ma Ning cũng phàn nàn về gọng kính quá rộng, sau hơn nửa giờ đeo liên tục, tai cô bắt đầu sưng lên. Cô cố gắng điều chỉnh góc đeo nhưng vì sống mũi quá thấp nên kính liên tục bị tuột.

Trong khi đó, một người dùng khác tên Alin, đến từ Úc, tỏ ra bực bội vì không thể kết nối kính với thiết bị di động. Sau khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, anh được biết chức năng internet tích hợp trong kính thông minh AI chỉ hoạt động ở Trung Quốc. Người dùng nước ngoài cần đăng ký bằng điện thoại của Trung Quốc và vượt qua nhiều "tường lửa" phức tạp mới có thể trải nghiệm.

Kính thông minh vẫn còn nhiều hạn chế

Xiaomi không phải là công ty duy nhất gặp những vấn đề này. Các kính thông minh khác như Thunderbird V3 của Alibaba hay Smart Glasses 2 của Huawei cũng nhận nhiều phản hồi trái chiều trên mạng xã hội. Phần lớn bình luận tiêu cực tập trung vào thời lượng pin ngắn, trải nghiệm người dùng kém, chất lượng hình ảnh thấp.

Trong các bài đăng liên quan đến việc hoàn trả kính AI, người dùng thường phàn nàn những thiết bị này "trông như mũ bảo hiểm công trường, chất lượng hình ảnh mờ như điện thoại cũ". Số khác nói dù được quảng cáo là thiết bị rảnh tay nhưng kính cần kết nối Bluetooth nên lúc nào họ cũng phải mang theo điện thoại trong túi quần.

Lịch sử kính thông minh bắt đầu từ 13 năm trước khi Google Glass ra mắt năm 2012. Tuy nhiên những thách thức về chi phí, quyền riêng tư đã khiến Google ngừng sản xuất thiết bị chỉ sau ba năm ra mắt.

Năm 2015, Microsoft giới thiệu kính thực tế tăng cường Hololens, nhưng chỉ tồn tại đến thế hệ thứ hai. Trong thập kỷ tiếp theo, những hạn chế về công nghệ quang học, chip tích hợp nên kính thông minh gần như không gây được tiếng vang. Phải đến năm 2023, khi Meta hợp tác với Ray-Ban để ra mắt Ray-Ban Meta, thị trường mới sống dậy.

Thành công của Meta khiến các nhà sản xuất Trung Quốc nhanh chóng lao vào cuộc chơi mới, tuy nhiên kết quả thực tế lại khiến người dùng thất vọng.