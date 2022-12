Người dùng Việt mỗi tháng chi bao nhiêu tiền cho điện thoại di động?

Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy cả năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt hơn 3,89 triệu tỉ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm nay của cả nước.

Trong đó, doanh thu lĩnh vực viễn thông, doanh thu cả năm ước đạt 138.000 tỉ đồng, tăng 1,6% so với năm 2021 và vượt 3,75% kế hoạch cả năm. Ngành viễn thông nộp ngân sách nhà nước ước đạt 48.000 tỉ đồng, tăng 9,8% so với năm vừa qua và đạt kế hoạch đề ra. Theo ước tính, đóng góp vào GDP của lĩnh vực viễn thông cả năm khoảng 76.452 tỉ đồng.

Báo cáo cũng cho biết hiện tỷ lệ thuê bao điện thoại di động của Việt Nam sử dụng smartphone chiếm 75,8% (điều này có nghĩa là cứ 100 người sử dụng điện thoại di động thì có 75,8 người dùng smartphone). Tỷ lệ này tăng đều qua từng năm. Tương tự, chỉ số ARPU - Doanh thu trung bình trên một thuê bao di động - năm 2022 ước đạt 63.000 đồng/người/tháng, tăng nhẹ so với con số 62.423 đồng/người/tháng của năm vừa qua. Còn nếu so với năm 2018, doanh thu trung bình của một thuê bao di động là 58.676 đồng/người/tháng thì mức chi này đã tăng được hơn 7% sau 5 năm.





Bên cạnh đó, lĩnh vực bưu chính ước đạt 52.300 tỉ đồng, tăng 12,6% so với năm 2021 và vượt 2,5% kế hoạch cả năm. Doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2022 ước đạt 148 tỉ USD, tăng 8,7% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký năm 2022 ước đạt 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với năm 2021.

Doanh thu lĩnh vực xuất bản, in, phát hành ước đạt năm 2022 là 96.433 tỉ đồng tăng trưởng 5% so với năm 2021...