Sáng 21.11, với 415/474 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 83,17%), Quốc hội đã thông qua dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: GIA HÂN

Về điều kiện đối với người hiến mô, luật quy định với người từ đủ 18 tuổi trở lên hiến mô tái sinh thuộc danh mục mô được hiến khi còn sống phải đáp ứng điều kiện: có đăng ký hiến hoặc có văn bản đồng ý hiến mô tái sinh; có đủ sức khỏe để hiến mô tái sinh...

Với người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh thuộc danh mục mô được hiến khi còn sống phải đáp ứng điều kiện: đồng ý hiến mô tái sinh; có đủ sức khỏe để hiến mô tái sinh; chỉ được hiến cho anh ruột, chị ruột, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Đồng thời, người hiến phải được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và được đánh giá về tâm lý, xã hội; có văn bản đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người còn lại trong trường hợp một trong hai người đã chết.

Cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người còn lại phải được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và được đánh giá về tâm lý, xã hội, bảo đảm được cung cấp đầy đủ thông tin, tự nguyện và không bị cưỡng ép khi đồng ý cho hiến mô tái sinh.

Việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể chỉ áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

Trước khi Quốc hội thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã báo cáo giải trình, chỉnh lý, tiếp thu dự thảo luật.

"Chính phủ trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp vì hiểu rằng sau mỗi băn khoăn là tình thương của cha mẹ đối với con cái, là nỗi lo của mỗi gia đình khi người thân đang đứng trước nguy kịch, cũng là mong muốn chính đáng không ai bị đối xử bất công vào thời khắc đặc biệt của cuộc đời", Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, luật không quy định lấy mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi. Việc thực hiện đăng ký hiến chỉ áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên để việc đăng ký hiến được thực hiện đối với người có đủ năng lực, nhận thức và hiến hoàn toàn tự nguyện.

Đồng thời, hoàn chỉnh các quy định nhằm bảo đảm chặt chẽ đối với hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Luật đã bổ sung việc hiến bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn, trong đó xác định rõ khái niệm về chết tuần hoàn. Đây là hình thức đã được nhiều quốc gia áp dụng an toàn trong nhiều năm, giúp tăng nguồn hiến từ những người đã qua đời, giảm số lượng người hiến khi còn sống, hạn chế việc mua bán, ép buộc...

Luật cũng tăng độ tuổi được hiến khi còn sống cho người không phải là thành viên gia đình từ đủ 18 tuổi lên 25 tuổi, bảo đảm người hiến đã trưởng thành về nhận thức, độc lập trong quyết định và ít bị chi phối bởi áp lực kinh tế.

Khi hiến cho người ngoài gia đình, việc phân bổ do cơ quan điều phối quốc gia thực hiện để ngăn chặn từ gốc nguy cơ mua bán; người hiến phải được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe và đánh giá về tâm lý, xã hội.

Ngày 21.11, Quốc hội sẽ bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI ẢNH: GIA HÂN

Đặc biệt, với việc hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi, theo Bộ trưởng Y tế, đây là một nội dung nhận được nhiều ý kiến nhất kể cả tại nghị trường và trong xã hội. "Chính phủ trân trọng và thấu hiểu những băn khoăn đó bởi tất cả đều xuất phát từ tình thương và trách nhiệm đối với trẻ em", bà Lan nhấn mạnh.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội và cử tri, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giữ nội dung này nguyên như quy định của luật hiện hành. Bà Lan cho biết, luật giữ lại một trường hợp hiến mô tái sinh vì lợi ích sống còn của chính các em: trẻ được hiến mô tái sinh như tế bào gốc tạo máu để giúp cho anh, chị, em ruột mắc các bệnh về máu ác tính, các bệnh máu bẩm sinh nặng.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ghép tế bào gốc là cơ hội chữa khỏi duy nhất đối với anh, chị, em của các em bé đó. Việc hiến phải có sự đồng ý của chính trẻ; văn bản đồng ý của cha mẹ và trẻ đều được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe, đánh giá tâm lý xã hội phù hợp với độ tuổi. Phải có hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc tổ chức bảo vệ quyền trẻ em, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đồng ý bằng văn bản.

Chỉ cần trẻ hoặc cha mẹ có biểu hiện không đồng thuận ở bất kỳ thời điểm nào thì việc lấy mô tái sinh phải dừng lại, Bộ trưởng nêu.

Cho rằng những băn khoăn trong xã hội thời gian qua "xuất phát từ việc người dân chưa có đủ thông tin chính xác", Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn mỗi người dân trước khi quyết định đăng ký hay không đăng ký hiến đều được hiểu đúng, hiểu đủ và hoàn toàn tự do lựa chọn.