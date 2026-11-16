Tính năng ID y tế trên iPhone bị hiểu lầm xác nhận đồng ý hiến tạng

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản người dùng thắc mắc về việc "iPhone tự sửa thông tin" về việc chấp nhận hiến tạng của chủ máy. Tùy chọn này nằm trong phần thông tin về ID y tế của điện thoại sử dụng nền tảng iOS.

Chủ nhân bài đăng đưa thông tin về việc trạng thái "Hiến tạng" trong tài khoản của mình được để ở chế độ "Có", khiến người này hoang mang. Vụ việc nhanh chóng được nhiều người bình luận cũng như chia sẻ lại. Thậm chí, một số chủ tài khoản Facebook đã vào kiểm tra trên máy mình và bắt đầu có những bài đăng tương tự.

Thông tin thiếu kiểm chứng được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng có nhiều lượt tương tác Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với Thanh Niên, anh Lê Công Minh Khôi - chủ kênh đánh giá thiết bị công nghệ "Khôi Ngọng" - cho rằng đây có thể là một cách làm nội dung "câu view, ăn theo xu hướng" mới của những người bán hàng hoặc nhóm người dùng thích được chú ý trên mạng. Với kinh nghiệm sử dụng và tìm hiểu các sản phẩm cũng như tính năng công nghệ trong nhiều năm, anh Minh Khôi lưu ý người dùng về thông tin dòng chữ "Hiến tạng" trong ID y tế (thuộc mục Sức khỏe của iPhone) là ghi chú để nhân viên y tế biết về chủ thiết bị trong trường hợp họ gặp tai nạn mất khả năng phản hồi.

"Các thông tin này không có giá trị đăng ký hay cho phép liên quan tới việc hiến tạng tại Việt Nam mà chỉ có tác dụng thông tin tới nhân viên y tế tại Mỹ. Còn tại Việt Nam, muốn đăng ký hiến tạng phải đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia", anh Khôi nói.

Ngoài ra, mục Hiến tạng trên iPhone được mặc định ở trạng thái "Chưa đặt", do vậy khi ở trạng thái "Có" tức là người chủ máy hoặc ai khác cầm thiết bị đã thao tác tại đây, không có chuyện máy tự sửa. Anh Minh Khôi khẳng định: "Các bài đăng trên mạng về việc iPhone tự sửa thông tin này gây hoang mang dư luận và hoàn toàn thiếu căn cứ".



Đồng quan điểm, anh Hà Phạm - Giám đốc mảng nội dung công nghệ VCCorp nhấn mạnh người dùng cần bình tĩnh trong những trường hợp có thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo anh, ô Hiến tạng trong phần ID y tế không phải giấy đăng ký hiến tạng mà chỉ là ghi chú trong máy dành cho nhân viên cấp cứu. "Việc đăng ký qua iPhone chỉ được Apple áp dụng tại Mỹ. Còn tại Việt Nam, người muốn đăng ký phải làm đơn, bản sao căn cước cùng nhiều giấy tờ rồi nộp cơ sở y tế hoặc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để có thẻ xác nhận. Nhưng có thẻ rồi mà người trong nhà không đồng ý thì cũng không còn giá trị", anh Hà Phạm giải thích.

Trạng thái mặc định của phần Hiến tạng trên ID y tế ở iPhone được để ở "Chưa đặt" và người dùng có thể tùy ý thay đổi mà không ảnh hưởng tại Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Vì lý do trên, dù iPhone ghi Hiến tạng ở trạng thái "Có" thì người dùng tại Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng gì. Vị chuyên gia cũng xác nhận trạng thái mặc định của thông tin này không phải "Có", đồng thời các thông tin đi kèm trong ID y tế cũng không thể tự xuất hiện đầy đủ như chủ các bài đăng trên Facebook đã chia sẻ, mà phải có sự thao tác từ con người.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên thực hiện trên một thiết bị chạy iOS đã được chủ máy điền thông tin ID y tế trước đó, phần Hiến tạng ở trạng thái mặc định là "Chưa đặt". Người dùng có thể chuyển qua "Có" hoặc "Không" bất kể lúc nào mà không gây ảnh hưởng.

ID y tế (trên iOS/iPhone hoặc tính năng tương tự có tên Thông tin khẩn cấp trên nền tảng Android) là một bảng hồ sơ sức khỏe kỹ thuật số tích hợp sẵn ngay trên điện thoại do người dùng cài đặt và điền nội dung, cho phép người khác hoặc nhân viên y tế xem thông tin quan trọng của chủ máy (như nhóm máu, tình trạng dị ứng, thuốc đang dùng, bệnh lý và số điện thoại liên hệ khẩn cấp) ngay cả khi điện thoại đang bị khóa. Thông tin này được sử dụng trong trường hợp chủ máy gặp tai nạn, biến cố gây mất ý thức hoặc mất khả năng giao tiếp tạm thời.